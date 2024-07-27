巴奧／中國團開幕第41位出場 「中國紅」來了 馬龍揮5星旗刷屏

中國體育代表團旗手乒乓球選手馬龍（前）26日揮舞五星旗。(新華社)

巴黎奧運 盛大開幕，中國體育代表團以代表性的「中國紅」在第41位出場，由馬龍、馮雨任掌旗手。「中國隊長」馬龍揮舞著五星旗 刷屏，「馬龍奧運神圖」隨即衝上微博 熱搜。相較看開幕式的熱情，此前不少中國網民看衰巴黎奧運，中國官媒反出面護航，分析稱，這是北京欲藉巴黎奧運修復國際形象。

綜合報導，巴黎奧運開幕式的一大亮點是參加運動員入場儀式的各國和地區代表團將乘船沿著塞納河行進，穿越巴黎市中心，在大約45分鐘內完成6公里航程，中國體育代表團也乘船在塞納河巡遊。據巴黎奧運官方信息，參加開幕式運動員入場儀式的各代表團，以法語首字母為序入場，中國代表團排在第41位。

中國代表團揮舞5星旗參與奧運開幕禮。（路透）

當中國代表團出場時，大批守候在螢幕前的中國網民激動高呼「中國紅來了」，馬龍、馮雨高擎五星紅旗，更是看得網民們熱血沸騰。據瀟湘晨報報導，「中國隊長」馬龍揮舞五星紅旗一幕隨即刷屏，「馬龍奧運神圖」衝上微博熱搜，網民紛紛留言，「無聲勝有聲，馬龍：五星紅旗你是我的驕傲」「旗手馬龍好帥啊！我們中國隊就是好看」。

此外，奧運開幕禮紅毯上，車路士名宿「非洲劉德華」杜奧巴和中國演員賈玲同框，還給賈玲撐傘，也被網民形容是「夢幻聯動」。開幕式上還出現了北京奧運開幕典禮鏡頭，讓網民直說「夢迴2008」，並留言「自豪感滿滿！中國隊加油！」、「北京奧運yyds」、「再過100年2008北京奧運會也是全人類的財富」。

相較於昨天看開幕式的激情，據美國之音報導，此前有不少中國網民在中國社交媒體上對巴黎奧運口誅筆伐，稱「北京奧運公認的歷史第一，這巴黎奧運還不如國內的省運」，並批評法國和巴黎政府對此次奧運的準備不足，包括缺少空調、運動員的睡床質量低、塞納河水質污染、盜竊、犯罪、罷工、抗議等，反而中國官媒出來為巴黎進行辯護，中國社媒的反應與中國官媒報導形成了鮮明的對比。

美國外交關係協會資深專家約書亞·科蘭茲克(Joshua Kurlantzick)認為，北京應該是想要借助巴黎奧運會繼續宣傳自己的影響力，並稍許修復自己的國際形象。