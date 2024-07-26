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巴奧／澳洲的教練卻稱「盼南韓奪金」 輿論炸鍋仍獲續留

記者陳宛晶／即時報導
澳洲游泳隊教練帕弗瑞的捧韓言論引爆爭議。 9美聯社)
澳洲游泳隊教練帕弗瑞的捧韓言論引爆爭議。 9美聯社)

人在澳心在韓？參戰巴黎奧運的澳洲游泳隊教練帕弗瑞（Michael Palfrey），近日接受南韓媒體訪問，稱希望南韓選手金禹旻稱霸400公尺自由式，尷尬的是自家陣中就有兩名選手參戰該項目，他的言論引發爭議，不少要求他馬上離隊的聲音，但最終澳洲游泳隊決議他先留下，等待奧運落幕後再討論後續處置。

帕弗瑞身穿澳洲隊T恤，在接受南韓電視台的訪問時稱，希望是最終金禹旻勝出的那個人，「不管怎樣，我希望他有好表現。」結束訪問前夕，還對著鏡頭高喊「南韓加油！」這段影片隨後被澳洲游泳隊注意到，立即找來他約談，網路輿論也炸鍋，不少人要求將他立即遣返。

澳洲游泳隊總教練泰勒（Rohan Taylor）表示，「我們花了一些時間思考兩個方案，讓他留下或讓他回家，經過與選手、教練們的對話後，我們決定讓他留下，這不代表我們不重視這件事，我必須強調，在我們回國後還會繼續討論此事。」

澳洲將參戰男子400公尺自由式的選手為修特（Sam Short）、威靈頓（Elijah Winnington），威靈頓表示，一點都不在意帕弗瑞的言論，「我不認為他那句話是認真的，他是個好人、好教練，確實他過去是帶過金禹旻，但他也為了這件事來找過我，告訴我他不是那個意思。」他強調，這只是一句言論，自己不會受到影響，「我是來到這裡盡我所能去比賽的。」

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