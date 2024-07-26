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巴奧／選手村食物短缺雞蛋要配給 英國隊選擇自備廚師

記者蘇志畬／即時報導
奧運選手村餐廳要滿足1.5萬名運動員需求，每天提供4萬份餐點。(美聯社)
奧運選手村餐廳要滿足1.5萬名運動員需求，每天提供4萬份餐點。(美聯社)

巴黎奧運將在27日舉辦開幕式，卻爆出選手村食物不足問題，雞蛋短缺到需採取配額制，英國國家隊甚至對食物品質也不滿意，另行配置廚師解決食物問題，奧委會已經針對此事提出改善方案。

「泰晤士報」報導選手村內雞蛋、烤雞短缺問題，有的選手甚至選擇外帶食物，負責監管選手村供餐的法國餐飲服務公司Sodexo Live在接受「隊報」採訪時表示，確實部分食物如烤肉、雞蛋出現非常高度的需求，而未來供給量會提升以滿足運動員的需求。

奧運選手村的餐廳要滿足1.5萬名運動員需求、每天提供4萬份餐點，而「衛報」報導則指出，選手村主餐廳菜單是由米其林星級主廚所設計，而英國隊在發現選手村食物不足後，自己聘請廚師、餐飲團隊提供食物給自家選手。

英國奧林匹克協會執行長安森（Andy Anson）則表示，每年奧運剛開始都會2、3個問題浮現，「交通一定是其中之一，但今年最大問題是食物，選手村的供應不足。」

選手村餐廳的食物質與量都受到批評，其中可能原因是嚴格的食物來源限制，以減少碳足跡，其中有1/4的食材必須來自巴黎方圓250公里內，20%需要獲得有機認證，肉類、牛奶、雞蛋都需來自法國，而供給食物中的1/3是蔬食。

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