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巴奧／說服世界「選擇法國」 馬克宏盼藉奧運重拾聲望

記者胡玉立／綜合報導
法國總統馬克宏（左）剛經歷過選舉的挫敗，亟需利用這次巴黎奧運的成功來重振聲勢。圖右為國際奧會主席巴赫。（美聯社）
法國總統馬克宏（左）剛經歷過選舉的挫敗，亟需利用這次巴黎奧運的成功來重振聲勢。圖右為國際奧會主席巴赫。（美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6月突然提前舉行國會選舉，法國陷入政治動盪，馬克宏的國內表現比以往任何時候都要疲弱；但巴黎奧運到來，馬克宏已誓言要讓法國在奧運期間大放異彩，他顯然也寄望奧運能助他在剩下三年任期內重拾聲望，再次成為閃耀明星。

馬克宏本周表示，奧運是說服世界「選擇法國」、促進外國對法國投資的最佳方式；他說：「它（奧運）將提升我們的景觀、我們的設施、我們的技能和我們的美食。」

馬克宏辦公室表示，馬克宏25日與三星（Samsung）、特斯拉（Tesla）和可口可樂等全球大企業約40名外國執行長共進午餐，好讓他們對法國政治局勢安心。

26日巴黎奧運舉行盛大開幕式，馬克宏將歡迎110多位國家元首和政府高官出席盛會，全球估計有10億觀眾觀看開幕儀式。艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏將展現雄心壯志，向奧運總計逾40億電視觀眾完整展示法國，呈現法國自然和文化遺產、生活藝術和頂級運動員水平。

此外，馬克宏和國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）25日還在巴黎羅浮宮博物館附近舉辦「體育促進永續發展」（Sport for Sustainable Development）高峰會，鼓勵世界領袖和國際組織在教育、健康、平等、包容和永續發展等領域支持體育相關舉措，約50位國家元首和政府首長與會。

馬克宏強調，2017年5月他首次當選總統，迎接奧運「只是夢想」，但4個月後，巴黎贏得奧運舉辦權。過去7年，馬克宏親自參與奧運籌備工作，投注大量時間參加會議，在法國各地旅行近70次，鼓勵地方體育活動組織或城市舉辦奧運比賽。

法國8日舉行國會改選第2輪投票，馬克宏雖成功阻止極右派成為國會多數，但他領導的執政聯盟也失去國會多數。馬克宏23日已宣布將讓看守政府運作至巴黎奧運結束，避免失序狀況發生。部分政治對手批評馬克宏對奧運的關注，認為他試圖轉移選民注意力、獲得政治利益。

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