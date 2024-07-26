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巴奧／觀光客較預估少400萬 飯店優惠吸客 紐約來回機票僅519元

編譯盧炯燊／綜合報導
巴黎原本預計可以因為舉辦奧運吸引1500萬名觀光客，但離目標還有400萬的差距，飯店和航空公司紛紛降價促銷。（路透）
巴黎原本預計可以因為舉辦奧運吸引1500萬名觀光客，但離目標還有400萬的差距，飯店和航空公司紛紛降價促銷。（路透）

巴黎2024夏季奧運開鑼，原先估計可以迎來1500萬人，但實際不似預期，巴黎旅遊局最新估計為1100萬人，較預期足足少了400萬人。即使往常沒有奧運的日子，巴黎每年這個時候都擠滿遊客，然而現在的情況反不如以往尋常日子。

有分析認為，由於擔心潛在安全問題以及避開過度擠迫人潮，遊客索性不在這個時候到花都，結果是香榭麗舍大街、凱旋門等旅遊熱點，觀光客少於往常。當地酒店及旅行社，還有國際航空業者都感受不到喜悅。

潛在的勞工示威，以及揮之不去的恐襲威脅和因應的嚴厲保安措施，造成了趕客的原因之一，市內奧運安全區必須掃碼才能進入，巴黎市民早因為出行嚴重受阻而怨聲載道，更何況是一般觀光客。國際奧會下榻的飯店已發生員工罷工，要求加薪。

華爾街日報早前報導，過去舉辦奧運的城市可藉此帶動當地旅遊及經濟，但如今已經很難再吸引全球觀光客及打造旅遊招牌，反之標誌性建築及旅遊景點，滿目都是奧運招牌及宣傳，令觀光客疲勞厭倦。

多個代表餐廳、酒店、零售業和夜店的工會表示，巴黎這些娛樂服務業的生意和客流量，正面臨前所未有的下滑，自6月以來一直下降，業界的收入與往年相比下降了30%。

達美航空(Delta)是美國奧運代表隊的贊助商，也是開辦最多由美國往來巴黎最多航班的美國航空公司，原先估計前往巴黎的機票需求會很火爆，但實際是大多數人寧願等待至奧運完結後才出發。

面對這個情況，包括達美等多家航空公司推出優惠吸客，有部分從紐約飛往巴黎的來回機票，最低可至519元。至於從芝加哥、波士頓及洛杉磯等主要城市出發，往返巴黎的機票價格，部分低至750元。

除了機票價格大甩賣外，巴黎當地旅館、酒店等也提供優惠，有些4星級酒店雙人房，每晚都在200元以下，例如坐落巴黎市中心、交通方便的4星級萊斯佩蘭斯酒店(Hotel de l'Esperance) 每晚只需141元。

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