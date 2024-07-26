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巴奧／法迎報復性消費 吉祥物、各國隊服紀念品搶手

編譯中心／綜合25日電
遊客在香榭麗舍大道上的一家商店觀看展示巴黎奧運會紀念商品。（路透）
遊客在香榭麗舍大道上的一家商店觀看展示巴黎奧運會紀念商品。（路透）

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀律」的奧運。儘管開賽前夕，不斷傳出門票賣不完、國際航空業以及巴黎當地旅宿業和店家客流量下滑等種種負面消息，但企業仍看好長期的經濟效益，這場新冠疫情後的第一場夏季奧運，依然備受期待。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）預測，第3季國內生產毛額（GDP）將增加0.3個百分點。安聯估計，旅客支出和政府基建投資，整體而言將挹注100億歐元（約108.5億美元）於該國GDP，兩者預期大致相符。

第33屆夏季奧林匹克運動會是歷史上第三次在巴黎舉辦夏季賽事，不同於往常主辦城市都會耗費巨資建設新場館，這次巴黎奧運將延續東奧「環保減碳」理念，大量使用現有的體育設施，致力於對環境友善。

今年巴奧對於奧運迷而言深具吸引力，因為上屆2020東京夏季奧運正值新冠肺炎疫情高峰延至2021年舉辦但未開放觀眾進場，全球奧運迷等了3年，終於盼到巴奧登場，紀念品很容易就成為「報復性消費」標的。

因此，除了看比賽，逛奧運紀念品商店也成重要觀光活動，位於巴黎市中心的旗艦店陳列近千種官方紀念品，包括實用的運動衫、帽T、帽子、背包、馬克杯、文具等用品，吉祥物「弗里吉」（Phryge）玩偶、鑰匙圈、艾菲爾鐵塔模型等小物也很搶手，甚至連紀念領繩、印著火炬圖案男用四角褲都買得到。

本次奧運官方紀念品還推出以各國隊服為靈感設計的品項，官網還有向往年奧運致意的品項，展現法國精品設計文化的精神。

此外，光是T恤就有眾多選項，除了經典五環圖案與吉祥物「弗里吉」運動造型，還有以各分項運動圖案為主角的款式，甚至還有集結所有運動項目圖案，部分商品甚至有旗艦店限量款，極盡吸引消費欲望之能事

英國金融時報（FT）報導，近日低迷的零售銷售，加上航空和旅館業者對奧運期間可能的營收疲軟的警告，使外界質疑，法國經濟受巴黎奧運提振的程度能有多大。

巴黎地區小型企業遊說團體CPME負責人柯恩．哈達說，一些餐飲業者因7月銷售下滑50%，而對房租和薪資支出感到憂慮。他說，「我們原本就知道市區道路關閉將使貨物輸送變得困難，但我們沒料到法國本地和外國遊客會這麼少」。

儘管有些商家的損失可能難以回收，但消費支出預期將在奧運開幕後提升；餐廳、大眾運輸系統和其他服務業皆提高價格，希望從相關需求中獲利。

經濟學家和官員表示，奧運預期將對法國今年經濟產值的擴張，有所貢獻。

2024年巴黎奧運開幕式前，一名警察在艾菲爾鐵塔附近街道上對一名摩托車騎士進行安...
2024年巴黎奧運開幕式前，一名警察在艾菲爾鐵塔附近街道上對一名摩托車騎士進行安檢。 （歐新社）

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