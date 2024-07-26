巴奧／開幕前傳憾事 澳洲女遭5男性侵 歹徒得逞還尾隨她
巴黎奧運26日開幕，盛事前夕竟傳出女遊客被5名男子當街性侵案憾事，澳洲女遊客被發現時衣衫不整，拿著內衣神智不清，震驚全球；警方正全力追查案件，暫未有人被捕。澳洲外交部發言人指，駐巴黎大使館已促請法國當局緊急調查事件，澳洲奧運代表團亦已提醒運動員離開選手村時要小心。
據港媒香港01報導，現場店舖監視器（CCTV）拍下女遊客求救尋找庇護一刻，卻遇到其中1名性侵他的男子，對方更拍拍其背後開始點餐；店內1名男顧客見狀上前質問，與男子衝突，男子隨後快步離開餐廳。
綜合外媒報導，該25歲澳洲籍女遊客告訴警方，19日晚上她在著名紅磨坊派對區周圍酒吧喝酒，至翌日凌晨5時左右，遭到5名看似非洲裔男子性侵，隨後她逃到附近烤肉店求救尋找庇護。
從烤肉店監視器見到，該女遊客走到烤肉店求救，衣服穿反，部分衣物被撕破，手裡拿著內衣。她驚恐地蜷縮在店裡角落座位，這時1名穿白衣男子走進店內接近她拍背，之後若無其事般走回店面點餐。
女遊客之後示意該男子是加害者之一，店內1名男顧客挺身上前質問白衣男並衝突，工作人員介入，白衣男隨後快步離開餐廳。餐廳工作人員和顧客安慰女遊客，直到警察到場。
據報導，事發地點與巴黎奧運會主場館法蘭西體育場距離不到3英里（約5公里），而該女遊客原訂在案發翌日返回澳洲，但目前仍留在巴黎協助警方調查。
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