巴奧／2排14個 中國游泳隊背上火罐印搶眼 網：東方神祕力量

中國游泳選手背上的「火罐印」十分搶眼。（取材自微博）

中國游泳隊25日在法國進行巴黎奧運 賽前訓練，張雨霏、汪順、覃海洋等選手狀態良好，身上的「火罐印」還未消退。網友紛紛表示，東方神祕力量再現奧運賽場。

和訊網報導，張雨霏、汪順、覃海洋等中國游泳隊選手背上的火罐印整齊排列，兩排共計14個，十分搶眼。

據了解，火罐印是拔罐療法後留下的痕跡。拔罐是一種中醫療法，具有調整臟腑功能、行氣活血、舒筋通絡等功效。在中國游泳隊的訓練中，拔罐被作為一種恢復和輔助訓練的手段，幫助隊員們緩解肌肉疼痛，促進血液循環。

此次中國游泳隊身上的火罐印，不僅展示了中醫文化的獨特魅力，也讓更多的人瞭解到了中醫的拔罐療法。網友們紛紛表示，這是中國游泳隊帶去的「東方神祕力量」，並調侃道：「中國游泳隊把非遺帶到巴黎去了！」

隨著中國游泳隊在國際賽場上的出色表現，他們身上的火罐印也成為了人們關注的焦點。這不僅體現了中醫文化在國際上的影響力，也展示了中國運動員在備戰過程中的辛勤付出和專業精神。

網易報導，中國游泳隊一直以來都非常重視運動員的身體調理和恢復工 作。在科學訓練的同時，他們也十分注重傳統養生方法的運用。火罐、針灸、推拿等傳統療法，能夠有效地幫助運動員緩解肌肉痠痛，加速身體恢復，為他們在比賽中發揮最佳狀態提供了有力保障。

報導說，此次亮相巴黎，中國游泳健兒們狀態良好，這與他們在訓練之餘，堅持傳統調密不可分。張雨霏、汪順、覃海洋等隊員在東京奧運 會上均有上佳表現，此次他們志在巴黎再創佳績。相信通過科學訓練與傳統養生相結合的方式，中國游泳隊定能在巴黎奧運會的賽場上再次展現出東方體育健兒的風采。