巴奧／「奧運更開放」中國團卻只接受央視採訪 外媒稱被婉拒

2024年巴黎奧運口號是「奧運更開放」，但中國代表團處處迴避採訪，引發外媒關注。圖為中國乒乓球隊員陳夢（前）日前曬出與孫穎莎（右二）等女乒四朵金花在奧運村的合影。（取材自微博）

2024年巴黎奧運 開幕前夕，外媒自由亞洲電台報導稱記者在奧運村巧遇中國代表團運動員，想上前採訪卻被婉拒，並稱他們「只接受央視的採訪」，本屆巴黎奧運的口號是「奧運更開放」，中國代表團卻極度迴避媒體採訪，甚至據傳已被禁止外出。中國媒體則稱2008北京奧運會背包又出現巴黎奧運街頭，一位西班牙記者盛讚中國16年前製造的是「史上最好的背包」。

據自由亞洲電報導，本次奧運會的口號是「奧運更開放」，但該台記者在奧運村採訪發現，中國代表團卻極度迴避媒體採訪。在奧運村內外有三組穿著紅色隊服的中國代表團團員，都婉拒了該台的採訪。

其中有一位團員表示，「要通過隊裡來通知我們，然後才可以（接受採訪）。」還有一位自稱是體操隊員的青少年女子說，「我們只接受央視（採訪）。」當記者問及，是否可以接受其他媒體採訪時，其身後一位年長的團員遠遠地說：「隊裡是不會同意的。」他們所有人都行色匆匆，似乎不願停下腳步，也不願同外人攀談。

就在前一天（7月24日）傍晚，該台記者在離奧運村6公里之外的凱旋門下也遇到一隊中國代表團成員，其中有位成員稱，目前中國隊的運動員已經不允許外出。

另外，中國媒體則宣揚中國製造的耐用。九派新聞報導稱，當地時間7月24日，一位西班牙記者背著2008年北京奧運會背包出現在巴黎街頭，他說他從2008年開始用這個背包，已經用了16年，「這是史上最好的背包。」

事實上，這款2008年北京奧運背包已不是第一次在其他運動盛會亮相。2010年南非世界杯，

2016年里約奧運、東京奧運 、北京冬奧 、2022卡達世界杯等都可見到。新華社報導稱，記者同行們誇讚「2008年北京奧運會媒體包是最好的、最實用的、最結實的媒體包」。

如今，看到北京奧運會的背包再次出現在巴黎街頭，中國網民們紛紛表示，「你的背包又雙叒叕出現啦」、「這就是中國製造，太耐用了吧」。更有網友稱，「我一直就在等這條新聞！」