巴奧／各家廠商競相研發高科技泳裝 為何奧運上看不到？

知名品牌TYR採用從軍事用途、最常用於行軍襪演變而來的無摩擦紗線製成的Venzo，被稱為科技戰衣。(美聯社)

「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)2008年在北京奧運 斬獲八枚金牌，當時所穿的LZR Racer泳衣至今仍是泳衣大廠Speedo的得意力作。儘管世界水上運動總會(World Aquatics)已經嚴格限制高科技泳衣的材質及剪裁，廠商們仍競相研發新技術，並要求打破限制。

美聯社報導，2008年時聚氨酯(Polyurethane)塗層泳衣甫問世便大行其道，2009年世界泳聯錦標賽(FINA World Championships，現稱World Aquatics Championships)上這些泳衣幫助締造了43項世界紀錄。世界水總連忙實施嚴格新規，要求只能使用紡織面料，男性泳衣覆蓋身體範圍只能從膝蓋上方到臀部、女性則不能超過肩膀或覆蓋頸部。

「飛魚」菲爾普斯2008年在北京奧運斬獲八枚金牌，當時所穿的LZR Racer泳衣至今仍是泳衣大廠Speedo的得意力作。(美聯社)

泳裝品牌arena的創新和設計主管斯泰格(Greg Steyger)表示世界水總當時嚇壞了，不幸的是由於時間太倉促，這些規則肯定有錯誤疏漏，但世界水總仍然堅持並捍衛這些規則，且竭盡全力地持續實施。

Speedo、arena、TYR等主要廠牌的設計師正在推動放寬規則。廠商們已投入數百萬元研發革命性設計，但現在等同於雙手反綁，游泳選手們突破紀錄的幅度也愈來小。

Speedo在倫敦的研發中心Aqualab創新主管拉維佐(Coora Lavezzo)表示，辦公室樓上仍放著聚氨酯塗層泳衣，儘管這種泳衣的「黃金時代」時她並未躬逢其盛，但依然著迷於恢復一點以往的輝煌。TYR銷售總監雷普利(Rachel Ripley)也說該公司正不斷遊說要求放寬限制。「15年來並沒有太多的推動或改變，我認為廠商們經常談論這件事，但要實現這種改變需要的不僅僅是製造商」。

即使規則不變，這些大廠仍然能夠推出創新產品。如Speedo與塗層公司Lamoral合作開發了新款Fastskin LZR Intent和LZR Valor；TYR採用從軍事用途、最常用於行軍襪演變而來的無摩擦紗線製成的Venzo；arena則推出POWERSKIN Primo，號稱「世界上第一款張拉彈性(tensoelastic)泳裝」，以名為Hyperforce新紡料製成，據說可以拉伸時具有強大的壓縮力，但比以前的設計更有彈性。有選手表示認泳衣有好有壞，壞處是表現不如聚氨酯泳衣，好處是更易穿上、且價格較低。