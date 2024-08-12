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巴奧／荷女將寫紀錄 5000公尺、1萬公尺、馬拉松皆奪牌

編譯中心／綜合報導
巴黎奧運11日的女子馬拉松項金牌得主是荷蘭田徑女將哈山，她除拿下馬拉松的冠軍 ，同時還是女子5000公尺與1萬公尺的銅牌得主，成為自1952年奧運三項長跑項目都得牌的第一人。(路透)
巴黎奧運11日的女子馬拉松項金牌得主是荷蘭田徑女將哈山，她除拿下馬拉松的冠軍 ，同時還是女子5000公尺與1萬公尺的銅牌得主，成為自1952年奧運三項長跑項目都得牌的第一人。(路透)

巴黎奧運賽事進入最後一天，荷蘭田徑女將哈山在巴黎奧運5000公尺、1萬公尺摘銅後，11日又拿下巴黎奧運馬拉松項目金牌，成為繼1952年男子長跑傳奇扎托佩克(Emil Zatopek)之後，在這三個奧運項目都奪牌的第一人。

路透報導，哈山(Sifan Hassan)表示：「比賽中我無時無刻都在後悔參加5000公尺和1萬公尺，心裡想著要是沒那麼做，我今天感覺就會非常好。」

三年前在東京奧運，哈山罕見同時嘗試1500公尺、5000公尺、1萬公尺這三個項目，連粉絲都震驚。最終她拿下1500公尺銅牌和兩面金牌。

今年巴黎奧運，哈山宣布參加5000公尺、1萬公尺和馬拉松，為此登上媒體版面。當時大批記者很少人料到除了前兩項長跑競賽，她真的會認真比令人筋疲力竭的馬拉松。

已退休的短跑傳奇「黑天王」麥可強森(Michael Johnson)說：「對其他人來說，這麼做就是瘋了。」但對哈山而言則不然，因為她早就因為堅苦卓絕的精神而享譽田徑界。

哈山與衣索比亞選手阿塞發(Tigst Assefa)奮力爭先，最後哈山成功在終點前甩掉阿塞發，以2小時22分55秒破奧運紀錄的成績完賽。

哈山在巴黎奧運預賽和決賽一共跑了62.2公里。

她告訴記者：「比完賽後，我解脫了，這讓人難以置信，我從來沒體驗過類似情況，我跑過的其他馬拉松遠不及這次的經歷。」

「我一直慶祝，停不下來。我覺得頭暈，想躺下來。然後我心想，我是奧運冠軍了，這種事怎麼會發生？」

哈山超凡的毅力不僅為她贏得許多粉絲，也贏來對手的尊敬。

排名第4的肯亞選手洛基迪(Sharon Lokedi)說：「她太驚人了。誰能做到這種事？誰能下了田徑跑道又贏得馬拉松？我好希望自己是她。」 

馬拉松項目中，最後一位完賽的不丹選手拉姆(Kinzang Lhamo)在金牌得主哈山，衝線1個半小時後才抵達終點，但她展現的奧林匹克精神贏得全場觀眾起立鼓掌。

路透報導，現年26歲的拉姆在賽程最後幾公里，受到騎自行車或跑步陪伴她的觀眾鼓勵，最後以3小時52分59秒在大熱天下越過許多爬坡路段完賽。

拉姆衝過終點線時，巴黎榮軍院(Les Invalides)紀念碑前的觀眾紛紛從看台上起身鼓掌歡呼，她是第80位、也是最後一位完賽的選手。 

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 馬拉松 不丹

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