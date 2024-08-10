巴奧／再刷新最佳成績 不敗「詩雅」衛冕女子皮划艇500米

巴黎奧運會皮划艇靜水女子雙人划艇500米半決賽9日在馬恩河畔韋爾水上體育場舉行。圖為中國組合徐詩曉/孫夢雅進入決賽。(新華社)

巴黎奧運 會皮划艇靜水項目女子雙人划艇500米比賽9日展開金牌爭奪，中國組合徐詩曉與孫夢雅以1分52秒81的成績成功衛冕，並刷新了該項目奧運會最好成績。「詩雅組合」在上次東京奧運 上就拿下該項目奧運首金，此次成功衛冕，也替中國體育代表團拿下在巴黎奧運會的第30枚金牌。

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紅星新聞報導，「詩雅組合」在該項目預賽上以1分54秒45的成績排名小組第一，這個成績也刷新了此前由她們自己保持的奧運最好成績。9日下午，二人在半決賽上再次輕鬆拿到小組第一，並且再度以1分53秒73的成績刷新了奧運最好成績，順利晉級決賽A。最後在決賽中，「詩雅組合」又划出1分52秒81的成績，奪金的同時也再次刷新了奧運最佳成績。

9日在巴黎奧運會皮划艇靜水女子雙人划艇500米決賽中，中國組合徐詩曉（右）/孫夢雅奪得金牌。(新華社)

對熟悉這個項目的體育迷來說，「詩雅」組合的這個成績一點也不讓人意外。這對年齡相差9歲的組合自2019年開始配對以來，就在世界賽場上一直保持不敗戰績，奧運、亞運、世界杯賽場上頻繁傳來她們奪金的消息。來到法國之後，這對組合也保持著上佳的競技狀態，甚至還連續刷新了自己保持的奧運最好成績。

「這是我們第二次奧運之旅，我認為我們做好了準備，將會拚盡全力。奪得金牌是所有運動員的目標，我們希望將自己的訓練成果展現出來，享受過程，不留遺憾。」這是此前徐詩曉對本屆奧運賽事的展望，而她確實也在盡情地享受著奧運比賽，拿出上佳狀態。

報導指出，2001年出生的孫夢雅和1992年出生的徐詩曉在年齡、性格上反差很大，不過正是這種互補的特質讓兩人的組合兩度閃耀在奧運賽場。兩人在配艇初期也曾面臨磨合問題。孫夢雅表示，「我年齡比較小，內心也比較急躁，訓練中我會不時發一些牢騷。但姐姐的心態比較好，她會教我如何放平心態，如何在比賽中配合，怎麽發力等很多內容，我從中受益匪淺。」

年長的徐詩曉在2013年因傷病退役，後來在2017年回歸賽場，重新找回最佳狀態。