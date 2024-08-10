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巴奧／差點摔倒…美國好手班傑明 男子400公尺跨欄逆轉摘金

編譯俞仲慈／綜合報導
美國田徑選手班傑明(中)9日在巴黎奧運男子400公尺跨欄項目，擊敗世界紀錄保持人，拿下個人運動生涯第一面奧運金牌。(美聯社)
美國田徑選手班傑明(中)9日在巴黎奧運男子400公尺跨欄項目，擊敗世界紀錄保持人，拿下個人運動生涯第一面奧運金牌。(美聯社)

美國田徑選手班傑明(Rai Benjamin)在本屆奧運男子400公尺跨欄項目，一舉擊敗世界紀錄保持人，拿下個人運動生涯第一面奧運金牌。

據美聯社報導，比賽起跑後，世界紀錄保持人、挪威選手瓦霍爾姆(Karsten Warholm)一路領先，未料原先並不被看好的班傑明發揮驚人爆發力，急起直追，最後以46.46秒成績率先衝到終點，奪下個人職業生涯第一面奧運金牌。

班傑明當場露出燦爛笑容，激動尖叫並坦言：「在我爸爸、媽媽、叔叔、阿姨等洛杉磯親朋好友面前拿下金牌，就是送給他們的禮物。」並補充道：「雖然並非最快紀錄，但我還是辦到了。」

至於沃霍爾姆以47.06秒成績獲得銀牌，與金牌失之交臂，讓這位世界紀錄保持人將雙手猛按跑道，難掩沮喪情緒；還有2021東京奧運銅牌得主、巴西好手桑托斯(Alison dos Santos)以47.26秒獲得銅牌。

報導指出，班傑明起跑後大部分時間都落後於沃霍爾姆，甚至還差點摔倒，他回憶當時表示：「我記得是從7號欄開始落後，然後8號欄甚至要伸手去扶，因為腳落地太笨重，我當時想：千萬不要摔倒啊。」所幸及時恢復步伐並趕在最後100公尺全力衝刺，超越沃霍爾姆。

三年前的東京奧運，沃霍爾姆一舉締造世界紀錄，當時落後的班傑明僅獲得銀牌，而且過去三屆世界錦標賽，獲得兩面銀牌和一面銅牌，始終與金牌無緣。

27歲的班傑明賽後難掩興奮表示：「我終於辦到了，儘管掙扎了很長一段時間，但我從來沒有懷疑過自己，我只是要有更多耐心，每天堅持練習，我告訴自己在某個時刻，一定會如我所願。」

班傑明還透露，東京奧運比賽時不慎受傷，接著在2022年和2023年也受傷，所幸傷勢痊癒，在本屆奧運會不但拼到個人第一面奧運金牌，也為美國隊摘下第11面田徑金牌。

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