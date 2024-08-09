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巴奧／女力大爆發 羅詩芳「舉」破3紀錄 常園打回拳擊首金

中國新聞組／北京9日電
巴黎奧運會舉重項目女子59公斤級比賽在南巴黎競技場舉行，圖為羅詩芳在比賽中。(新華社)
巴黎奧運會舉重項目女子59公斤級比賽在南巴黎競技場舉行，圖為羅詩芳在比賽中。(新華社)

巴黎奧運賽場，中國「女力」爆發。舉重女子59公斤級決賽8日上演，世界紀錄保持者、首度參加奧運的中國選手羅詩芳，以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤打破奧運紀錄，強勢摘得金牌，堪稱首戰奧運即巔峰。同一天，拳擊女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手奪得金牌，這是中國女子拳擊隊在奧運史上的首枚金牌。

中國選手羅詩芳在挺舉比賽中。當日，在巴黎奧運會舉重項目女子59公斤級比賽中，中國...
中國選手羅詩芳在挺舉比賽中。當日，在巴黎奧運會舉重項目女子59公斤級比賽中，中國選手羅詩芳以抓舉107公斤、挺舉134公斤、總成績241公斤奪得冠軍。 (中新社)

8月8日，羅詩芳在比賽中慶祝。（新華社）
8月8日，羅詩芳在比賽中慶祝。（新華社）

大公報報導，羅詩芳在第一項抓舉中舉起101公斤，第2舉亦遊刃有餘地舉起破奧運紀錄的105公斤，第3舉蓄力後更將新奧運紀錄再推高至107公斤，完成抓舉後她暫時領先以106公斤排第2名加拿大瑪奧迪。

第2項的挺舉，羅詩芳首舉即成功舉起全部選手中最高的129公斤，第2舉亦成功挑戰134公斤的新奧運紀錄，同時已刷新總成績241公斤的新奧運紀錄。羅詩芳最後放棄試舉137公斤，但無礙奪金。

鳳凰網體育報導，2001年4月2日出生的羅詩芳，舉重之路始於一個偶然的機會。小時候，她就因為幫助體育老師錘肩而被發現具有舉重天賦，手勁大、胳膊粗壯，讓她特別適合這項運動。2012年7月，她被桂陽體校舉重隊選中，開始舉重訓練。

進入國家隊後，羅詩芳的實力得到了更大的提升。2023年，羅詩芳在舉重世錦賽上包攬了女子59公斤級抓舉、挺舉和總成績三枚金牌，她的挺舉成績更是達到了驚人的136公斤。同年，在杭州亞運上，她雖然未能奪冠，但以240公斤的總成績獲得銀牌，積累了寶貴的大賽經驗。

進入2024年，羅詩芳的狀態更加出色。在舉重世界杯上，她以133公斤的挺舉和248公斤的總成績，不僅贏得了兩枚金牌，還刷新了世界紀錄。

@jingxin1999

初次出戰的舉重選手羅詩芳#巴黎奧運會#舉重女神#羅詩芳#中國運動員#金牌得主#第28金

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在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級半決賽中，中國選手常園戰勝朝鮮選手方哲美，晉級...
在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級半決賽中，中國選手常園戰勝朝鮮選手方哲美，晉級決賽。（新華社）

在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手阿克巴什，奪...
在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手阿克巴什，奪得冠軍。 (中新社)

澎湃新聞報導，巴黎奧運會拳擊女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手奪得金牌，這也是中國女子拳擊隊在奧運會史上的首枚金牌。

回顧東京奧運的1/4決賽，常園以1比4遺憾止步，賽後面對鏡頭，常園眼含熱淚豎起大拇指為自己加油的畫面，讓人印象深刻。

為了在巴黎衝金，常園改變了打法，從比賽來看效果顯著，後手拳命中率提高，將反架選手的特點發揮得淋漓盡致。這一次在巴奧完美的晉級之路，更是她重新找回自我的旅途。

在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手阿克巴什，奪...
在巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手阿克巴什，奪得冠軍。 (新華社)

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