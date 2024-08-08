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巴奧／2連霸史上第1人 麥勞芙琳400欄6刷世界紀錄

記者蘇志畬／即時報導
美國名將麥勞芙琳在巴黎奧運田徑女子400公尺跨欄決賽，以50秒37摘下金牌，也成為史上第一位在此項目連霸的選手。(美聯社)
美國名將麥勞芙琳在巴黎奧運田徑女子400公尺跨欄決賽，以50秒37摘下金牌，也成為史上第一位在此項目連霸的選手。(美聯社)

美國名將麥勞芙琳（Sydney McLaughlin-Levrone）再次打破自己保持的世界紀錄，在巴黎奧運田徑女子400公尺跨欄決賽，以50秒37摘下金牌，也成為史上第一位在此項目連霸的選手。

這是麥勞芙琳參與400公尺跨欄後第6度刷新世界紀錄，她在2022年世錦賽曾跑出50秒68的世界紀錄，6月30日在美國代表隊選拔賽又以50秒65突破紀錄，在巴黎奧運更將紀錄大幅縮減。

美國名將麥勞芙琳在巴黎奧運田徑女子400公尺跨欄決賽，以50秒37摘下金牌，也成...
美國名將麥勞芙琳在巴黎奧運田徑女子400公尺跨欄決賽，以50秒37摘下金牌，也成為史上第一位在此項目連霸的選手。(新華社)

「我知道這是有可能的。」麥勞芙琳表示：「我知道有可能在這場比賽以破世界紀錄的方式拿下金牌。」另一位美國好手柯克蕾爾（Anna Cockrell）以51秒87的個人最佳紀錄奪銀，銅牌是荷蘭好手寶兒（Femke Bol）的52秒15。

麥勞芙琳表示，能夠締造紀錄背後有很多人的幫助，但重點還是要能專注在眼前的障礙，「我的目標就是跑得更有效率，試著一次又一次的縮短時間。」她透露自己有著跑進50秒以內的野心。

麥勞芙琳上屆在東京奧運摘下金牌，今年完成2連霸，這也是女子400公尺跨欄在1984年洛杉磯奧運成為正式競賽項目以來，第1次衛冕成功的選手。

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