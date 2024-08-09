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巴奧／染新冠賽後倒地 奪冠大熱門萊爾斯200米收銅

記者胡玉立／綜合報導
美國選手萊爾斯原是男200公尺賽跑奪金大熱門，但決賽前感染新冠，影響成績，跑完後倒在場邊，坐輪椅送到醫院救治。(路透)
美國選手萊爾斯原是男200公尺賽跑奪金大熱門，但決賽前感染新冠，影響成績，跑完後倒在場邊，坐輪椅送到醫院救治。(路透)

巴黎奧運男子200公尺賽跑決賽8日晚舉行，4日在100公尺決賽摘下金牌、創下個人最佳紀錄的美國田徑選手萊爾斯(Noah Lyles)，5日確診染上新冠病毒，8日200公尺賽跑爆發力明顯受影響，最後以銅牌飲恨；「奧運短跑雙冠王」夢碎。比賽結束時，還可看到萊爾斯坐在賽道上接受醫療護理，幾分鐘後坐輪椅離場。

萊爾斯4日風光贏得100公尺賽跑冠軍後，曾被問到對贏得男子200公尺賽跑有多大信心，當時萊爾斯笑著說：「不騙你，非常有信心。」他還表示，到時候賽道一轉彎，他就會讓對手感到「沮喪」。但是，確診染疫讓一切變了調。

包括7日200公尺預賽和8日決賽，萊爾斯上場前都戴著口罩；決賽開始時，他很快落後，轉彎時努力追趕。最後，波札那選手特博戈(Letsile Tebogo)拿下金牌，成績19.46秒；萊爾斯的隊友班德瑞克(Kenny Bednarek)以19.62秒成績獲銀牌。萊爾斯則以19.70秒獲銅牌，距他個人最佳成績差得很遠。

萊爾斯坐上輪椅離場約50分鐘後，接受國家廣播公司(NBC)採訪，談到自己確診影響表示，「那肯定造成影響；我也從未像現在這樣，為自己撐過來獲得銅牌而感到自豪。」

美國選手萊爾斯原是男200公尺賽跑奪金大熱門，但決賽前感染新冠，影響成績，跑完後...
美國選手萊爾斯原是男200公尺賽跑奪金大熱門，但決賽前感染新冠，影響成績，跑完後倒在場邊，坐輪椅送到醫院救治。(新華社)

萊爾斯表示，他沒有考慮過不參加200公尺賽跑。7日他在200公尺預賽時，就已落後特博戈，獲得第二名。據美國田徑協會(USA Track & Field)表示，萊爾斯在預賽後跳過賽後採訪，「直接就醫」。

萊爾斯曾希望自己成為繼40年前劉易士(Carl Lewis)之後的美國首位奧運短跑雙冠王。

萊爾斯9日能否依原訂計畫與參加男子4x100公尺接力決賽，如今也充滿變數。「現在我不知道，」萊爾斯說：「我傾向讓美國隊去做他們的事。他們已清楚證明，可以在沒有我的情況下處理好這件事。」

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