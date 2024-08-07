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巴奧／不敵亞運金牌大陸好手 陳念琴拳擊獲銅牌

特派記者劉肇育／巴黎7日電
巴黎奧運拳擊賽事移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，中華隊女子66公斤好手陳念琴（左）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平台灣拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。（記者季相儒／攝影）
巴黎奧運拳擊賽事移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，中華隊女子66公斤好手陳念琴（左）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平台灣拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。（記者季相儒／攝影）

巴黎奧運拳擊賽事移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，中華隊女子66公斤好手陳念琴也因此成為首位踏上法網主球場出賽的拳擊手，在四強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平台灣拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。

巴黎奧運拳擊賽事在經過一天休兵後，今天起在羅蘭加洛斯球場舉行20場拳擊四強與金牌戰，並將產生男、女13個量級金牌，在首日賽事中陳念琴就在女子66公斤級四強賽登場，並出戰杭州亞運金牌楊柳，也是兩人繼去年亞運四強賽後再度交手。

比賽鐘聲響起後，楊柳率先發動猛攻，不過卻被陳念琴伺機反擊，讓楊柳反倒處於被動，陳念琴首回合也取得5：0的大幅領先，但第二回楊柳也展開反擊，以4：1將戰局慢慢拉平，最終回合兩人持續拉鋸，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，以銅牌成績作收，賽後陳念琴也不氣餒，一度親吻地板，並且雙手環抱感謝進場為她加油的觀眾。

巴黎奧運中華代表團將進入最後四天賽程，在已經有至少六面獎牌入袋下，8日起將迎接最後一波衝擊獎牌的高峰期，包括由郭婞淳在內的三位舉重女將相繼出賽，總教練林敬能也直言，在看過大會技術手冊上的數字後，已經能預見拿牌的樣子。

身為中華奧運獎牌庫的舉重隊，隊史已在奧運拿下四金、二銀、四銅佳績，且從2008年開始連四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾，倫敦奧運及里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳。

受到舉重量級縮減影響，舉重隊要挑戰連五屆奪牌，難度將更勝以往，不過林敬能也直言，舉重現在不僅是選手在場上拚搏，教練更要在場外鬥智，「我們可以從技術手冊上的數字看到一些端倪，當然數字是冰冷的，也有可能是爾虞我詐，因為我們沒有分組，可以寫少一點，可以寫多一點，這就是後面教練鬥智方面。」

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