我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧花泳法國隊戴「人臉泳帽」 優美舞蹈變驚悚

內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

巴奧／古巴角力選手連5屆奪金牌 打破美國「菲魚」紀錄

中央社／巴黎6日綜合外電報導
古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)
古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)

古巴角力選手羅培茲（Mijain Lopez）6日締造奧運歷史，成為首位連5屆奧運同個項目連霸奪金的運動員，打破美國田徑名將劉易士與泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯等奧運明星的紀錄。

兩週後將滿42歲的羅培茲在男子130公斤級希羅式角力決賽中，擊敗代表智利出戰的古巴同胞阿科斯達（Yasmani Acosta），一舉奪金。

拿下這場勝利後，羅培茲打破他與另外6人共享的連4屆奧運衛冕金牌紀錄，這6人是美國的劉易士（Carl Lewis，跳遠）、菲爾普斯（Michael Phelps，200公尺混合式）、「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky，800公尺自由式）、鐵餅選手厄特（Al Oerter），以及丹麥帆船選手埃弗斯特隆（Paul Elvstrom）與日本角力天后伊調馨（Kaori Icho）。

古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)
古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)

被問到如何形容每一次奧運的成功經歷時，羅培茲說：「北京是年輕氣盛，倫敦是自我超越，里約是歷經一番奮戰，東京是自我犧牲，而巴黎是沉浸於喜悅之中。」

他又說：「要得到所有這些成果，一個人必須熱愛他們的運動、熱愛他們的工作，向世界展現渺小的人也能達成偉大的成就。」

身為角力界傳奇，羅培茲在2021年東京奧運後退休，之後又重返角力界，贏得他具里程碑意義的勝利。

儘管退休3年，椎間盤4度突出，羅培茲仍在巴黎奧運8強賽爆冷擊敗世界冠軍、伊朗選手麥薩沙迪（Amin Mirzazadeh）。

6日在決賽奪下金牌對羅培茲而言是苦樂參半，因為他對上的是親密好友阿科斯達。

羅培茲6度征戰奧運，至今拿下22場勝利，僅在2004年雅典奧運8強賽吞敗。

他的教練楚希尤（Raul Trujillo）向法新社表示：「他對爭取榮耀不是很感興趣。他參賽是因為熱愛他的運動，為了享受其中。如果上帝給他機會，讓他成為史上最偉大的運動員，為何不好好抓住這個機會？」

羅培茲6日接受全場觀眾起立鼓掌，之後將鞋子擺在墊子中間，這是退休角力選手的傳統儀式。

他昨天晉級決賽後說：「我們必須讓出位置，讓人才濟濟的年輕一輩繼續發光發熱。角力是我一生、我這一輩子所愛。」

然而，如果27歲的雷德基決定在2028年洛杉磯奧運繼續參加游泳項目，羅培茲的紀錄有可能在4年後被追平。

36歲的阿科斯達最近轉為智利效力，因為協會規定每個國家只能有一位角力選手參加奧運的每一個項目。他稱羅培茲是「世界傳奇」。

阿科斯達說：「他是對手也是朋友。我們已經認識了很久。我們為今年的奧運一同參加選拔賽。」

「他在每個階段都給我建議，因此他很重要，是我的對手、朋友、兄弟。」

決賽登場前，這兩名選手抓到空檔小聊了一下。阿科斯達說：「我開玩笑問他，決賽前他是否有任何建議給我。他回說『你什麼意思？這場決賽是對上我』。但到最後，他就祝我打場好比賽。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 退休 古巴

上一則

巴奧／尋求男籃5連霸 杜蘭特成奧運美國隊得分王

下一則

巴奧／無懼性別爭議 阿爾及利亞拳手克莉芙 打進金牌戰

延伸閱讀

巴奧／尋求男籃5連霸 杜蘭特成奧運美國隊得分王

巴奧／尋求男籃5連霸 杜蘭特成奧運美國隊得分王
也看奧運？ 劉昊然「解密」：臉紅沒事 別紫了就行

也看奧運？ 劉昊然「解密」：臉紅沒事 別紫了就行
谷歌巴奧小鳥主題妙趣橫生 塗鴉奧運小遊戲正當時

谷歌巴奧小鳥主題妙趣橫生 塗鴉奧運小遊戲正當時
巴奧滑板／本屆最年輕 中國11歲鄭好好無緣決賽 澳洲14歲奪金

巴奧滑板／本屆最年輕 中國11歲鄭好好無緣決賽 澳洲14歲奪金
巴奧乒乓／莊智淵親口證實退休 6朝元老向奧運道別

巴奧乒乓／莊智淵親口證實退休 6朝元老向奧運道別
巴奧男足／法國、西班牙爭金 摩洛哥與埃及搶銅牌

巴奧男足／法國、西班牙爭金 摩洛哥與埃及搶銅牌

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書