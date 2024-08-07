巴奧／古巴角力選手連5屆奪金牌 打破美國「菲魚」紀錄

古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)

古巴 角力選手羅培茲（Mijain Lopez）6日締造奧運歷史，成為首位連5屆奧運同個項目連霸奪金的運動員，打破美國田徑名將劉易士與泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯等奧運明星的紀錄。

兩週後將滿42歲的羅培茲在男子130公斤級希羅式角力決賽中，擊敗代表智利出戰的古巴同胞阿科斯達（Yasmani Acosta），一舉奪金。

拿下這場勝利後，羅培茲打破他與另外6人共享的連4屆奧運衛冕金牌紀錄，這6人是美國的劉易士（Carl Lewis，跳遠）、菲爾普斯（Michael Phelps，200公尺混合式）、「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky，800公尺自由式）、鐵餅選手厄特（Al Oerter），以及丹麥帆船選手埃弗斯特隆（Paul Elvstrom）與日本角力天后伊調馨（Kaori Icho）。

古巴角力傳奇羅培茲拿下自己在單一項目的第5面金牌，寫下奧運新紀錄。(新華社)

被問到如何形容每一次奧運的成功經歷時，羅培茲說：「北京是年輕氣盛，倫敦是自我超越，里約是歷經一番奮戰，東京是自我犧牲，而巴黎是沉浸於喜悅之中。」

他又說：「要得到所有這些成果，一個人必須熱愛他們的運動、熱愛他們的工作，向世界展現渺小的人也能達成偉大的成就。」

身為角力界傳奇，羅培茲在2021年東京奧運後退休 ，之後又重返角力界，贏得他具里程碑意義的勝利。

儘管退休3年，椎間盤4度突出，羅培茲仍在巴黎奧運 8強賽爆冷擊敗世界冠軍、伊朗選手麥薩沙迪（Amin Mirzazadeh）。

6日在決賽奪下金牌對羅培茲而言是苦樂參半，因為他對上的是親密好友阿科斯達。

羅培茲6度征戰奧運，至今拿下22場勝利，僅在2004年雅典奧運8強賽吞敗。

他的教練楚希尤（Raul Trujillo）向法新社表示：「他對爭取榮耀不是很感興趣。他參賽是因為熱愛他的運動，為了享受其中。如果上帝給他機會，讓他成為史上最偉大的運動員，為何不好好抓住這個機會？」

羅培茲6日接受全場觀眾起立鼓掌，之後將鞋子擺在墊子中間，這是退休角力選手的傳統儀式。

他昨天晉級決賽後說：「我們必須讓出位置，讓人才濟濟的年輕一輩繼續發光發熱。角力是我一生、我這一輩子所愛。」

然而，如果27歲的雷德基決定在2028年洛杉磯奧運繼續參加游泳項目，羅培茲的紀錄有可能在4年後被追平。

36歲的阿科斯達最近轉為智利效力，因為協會規定每個國家只能有一位角力選手參加奧運的每一個項目。他稱羅培茲是「世界傳奇」。

阿科斯達說：「他是對手也是朋友。我們已經認識了很久。我們為今年的奧運一同參加選拔賽。」

「他在每個階段都給我建議，因此他很重要，是我的對手、朋友、兄弟。」

決賽登場前，這兩名選手抓到空檔小聊了一下。阿科斯達說：「我開玩笑問他，決賽前他是否有任何建議給我。他回說『你什麼意思？這場決賽是對上我』。但到最後，他就祝我打場好比賽。」