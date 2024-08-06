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巴奧男籃／約柯奇準大三元 塞爾維亞晉4強 跟美國搶金牌戰門票

中央社／巴黎6日綜合外電報導
約柯奇（右二）率塞爾維亞，晉級4強賽。（美聯社）
約柯奇（右二）率塞爾維亞，晉級4強賽。（美聯社）

塞爾維亞今天在巴黎奧運男籃8強賽，靠著主將約柯奇（Nikola Jokic）的「準三大元」表現及關鍵進球，扭轉上半場最多落後24分的劣勢，在延長賽以95：90擊敗澳洲，晉級4強賽。

澳洲開賽後被塞爾維亞打出4比0攻勢，但在首節5分43秒時追成8比8平手，隨後在老將米爾斯（Patty Mills）及後衛吉迪（Josh Giddey）等人火力貢獻下，首節以31：17取得領先。

第2節開始後，澳洲維持高命中率，一度領先24分，但塞爾維亞緊追不捨，上半場結束時，將比分追到42：54。

到了第3節，塞爾維亞找回進攻手感，加上約柯奇屢次助攻並鞏固籃板，本節結束反以67：65領先。

雙方在4節比分緊咬，3分22秒時戰成78：78平手，塞爾維亞靠著米希契（Vasilije Micic）接連罰球命中穩住陣腳，但米爾斯一記壓哨跳投，助澳洲以82：82扳平比分，進入延長賽。

到了延長賽，雙方得分依然你來我往，約柯奇在緊要關頭火鍋、抄截、助攻、籃板樣樣包辦，加上關鍵籃下放球及後仰跳投得手，率隊終場以95比90擊敗澳洲，晉級4強賽。

塞爾維亞以約柯奇21分、14籃板、9助攻、4抄截表現最佳，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也有17分進帳，

澳洲米爾斯攻下全場最高的26分，吉迪也繳出25分，但澳洲未能維持上半場領先氣勢，下半場遭到塞爾維亞逆轉。

塞爾維亞將在4強賽對決美國，爭奪金牌戰門票。

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