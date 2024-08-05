巴奧／「斷了」馬琳膝傷倒下 羽球女單4強退賽

西班牙名將馬琳擊球落地後傷到右膝不得不傷退。(新華社)

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），巴黎奧運 一路殺進4強賽，面對中國唯一希望何冰嬌先搶下一局，不料第二局10：5領先時擊球落地後傷到右膝，最後不得不做出傷退決定。馬琳教練里瓦斯（Fernando Rivas）透露，馬琳當下哀傷看著他且說「斷了」，非常沮喪以如此方式結束巴黎奧運。

31歲的馬琳是2016年里約奧運金牌，且是3座世錦賽冠軍、7座歐錦賽冠軍，2019年經歷右膝前十字韌帶開刀回歸，2021年6月在東京奧運 前訓練又傷了左膝前十字韌帶和半月板，雖無緣到東京完成衛冕，但傷後復出再展現強大韌性，巴黎奧運名列第4種子，且是8強唯一的非亞洲選手。

4強賽面對中國何冰嬌，馬琳以21：14拿下首局，第二局10：5領先下卻發生憾事，她在醫療人員入場後選擇戴上護膝再上陣，但打了2球發現身體狀況不允許，難過在底線後捶地痛哭，和何冰嬌致意完又忍不住在球場中央跪地落淚。

里瓦斯表示，馬琳落地時就有感覺不對勁，看來是十字韌帶再受損，「這是她早就知道的感覺，如果她這樣告訴我，就是真的。現在我們會評估傷勢，必須進行一些正常的測試，要保持冷靜，接受結果。」

「馬琳覺得沮喪，我認為這非常殘酷，非常不公平，結果讓我們無言以對。無法用任何言語形容這感受，因為就她這樣的水準，整個比賽她愈打愈好。她抱持強烈決心來打這場4強賽，這樣的結果非常難受。」里瓦斯無奈說，不論贏球或吞敗，馬琳都該在場上迎接結果，而非是因受傷離開戰場。

戲劇性進入金牌戰的何冰嬌，賽後和馬琳深深擁抱，她說：「我很難過發生這樣狀況，她曾經兩度受傷再回歸，希望這次她也能克服傷勢，再度回到球場。」她也分享，馬琳有留給她一段話，「她告訴我帶著她的精神繼續努力，所以我會盡我全力。」