巴奧／繼陳念琴之後 林郁婷女子拳擊進4強煉金

陳念琴與林郁婷（左）在拳擊女子比賽中雙雙晉級四強，確定有獎牌。(特派記者季相儒／攝影)

台灣「女子拳力」今年在巴黎奧運 持續發威。繼吳詩儀3日在女子60公斤級摘銅後，女子66公斤級陳念琴、女子57公斤級林郁婷4日雙雙挺進到四強，不僅確定銅牌保底，也是中華台北代表團本屆第4、5面獎牌，兩人下一戰更將登上法網 主球場舞台，力拚獎牌成色升級。

今年再度登上奧運舞台卻捲入刻意炒作性別風波的林郁婷，4日在女子57公斤級八強賽出戰保加利亞選手卡曼諾娃。在八強賽確定對手是林郁婷後，保加利亞奧會過去兩天不斷對林郁婷的出賽資格表示疑慮，但林郁婷獲得國際奧會與巴黎奧運籌備會的聯合聲明背書，讓質疑聲浪不攻自破。

雙方交手時，對手不斷透過大動作想要激怒林郁婷，但林郁婷維持一貫冷靜，最終以5比0勝出，搶下四強賽門票，確定銅牌保底。賽後林郁婷一度激動落淚，感謝過去一段時間台灣民眾站在她身後力挺，她會帶著這股力量走到最後。林郁婷指出，這一步很不容易，外界都看在眼裡，八強賽對手確實是名可敬的拳手，贏得這場比賽不代表可以鬆懈，「雖然今天的勝利就確定有牌，但距離我的目標還有兩場勝利，我會持續把它做好，直到目標達成。」

女子66公斤級的陳念琴則是在八強賽以5比0擊退烏茲別克選手哈米多娃，同樣挺進到四強賽，將與林郁婷一同登上法網主球場進行獎牌成色決定戰。對於確定奪下生涯首面奧運獎牌，陳念琴霸氣十足的表示，「這不是我要的，我要的是金牌。」