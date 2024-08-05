我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧／繼陳念琴之後 林郁婷女子拳擊進4強煉金

特派記者劉肇育／巴黎5日電
陳念琴與林郁婷（左）在拳擊女子比賽中雙雙晉級四強，確定有獎牌。(特派記者季相儒／攝影)
陳念琴與林郁婷（左）在拳擊女子比賽中雙雙晉級四強，確定有獎牌。(特派記者季相儒／攝影)

台灣「女子拳力」今年在巴黎奧運持續發威。繼吳詩儀3日在女子60公斤級摘銅後，女子66公斤級陳念琴、女子57公斤級林郁婷4日雙雙挺進到四強，不僅確定銅牌保底，也是中華台北代表團本屆第4、5面獎牌，兩人下一戰更將登上法網主球場舞台，力拚獎牌成色升級。

今年再度登上奧運舞台卻捲入刻意炒作性別風波的林郁婷，4日在女子57公斤級八強賽出戰保加利亞選手卡曼諾娃。在八強賽確定對手是林郁婷後，保加利亞奧會過去兩天不斷對林郁婷的出賽資格表示疑慮，但林郁婷獲得國際奧會與巴黎奧運籌備會的聯合聲明背書，讓質疑聲浪不攻自破。

雙方交手時，對手不斷透過大動作想要激怒林郁婷，但林郁婷維持一貫冷靜，最終以5比0勝出，搶下四強賽門票，確定銅牌保底。賽後林郁婷一度激動落淚，感謝過去一段時間台灣民眾站在她身後力挺，她會帶著這股力量走到最後。林郁婷指出，這一步很不容易，外界都看在眼裡，八強賽對手確實是名可敬的拳手，贏得這場比賽不代表可以鬆懈，「雖然今天的勝利就確定有牌，但距離我的目標還有兩場勝利，我會持續把它做好，直到目標達成。」

女子66公斤級的陳念琴則是在八強賽以5比0擊退烏茲別克選手哈米多娃，同樣挺進到四強賽，將與林郁婷一同登上法網主球場進行獎牌成色決定戰。對於確定奪下生涯首面奧運獎牌，陳念琴霸氣十足的表示，「這不是我要的，我要的是金牌。」

林郁婷將在四強賽碰上土耳其選手卡拉曼；陳念琴於四強賽對上杭州亞運金牌、中國大陸楊柳，兩人去年在杭州亞運四強賽就曾交手，當時楊柳以3比2晉級金牌戰，談到將再度碰頭，陳念琴說：「她肯定有她的技術，我也有我的技術，我們就是各自帶到擂台上去完成。」

陳念琴（圖）與林郁婷在拳擊女子比賽中雙雙晉級四強，確定有獎牌。(特派記者季相儒／...
陳念琴（圖）與林郁婷在拳擊女子比賽中雙雙晉級四強，確定有獎牌。(特派記者季相儒／攝影)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運 法網

上一則

巴奧╱搶7大戰 約帥拍落小蠻牛 淚迎金滿貫

下一則

巴奧／奧運性別風波 義大利拳協拒獎金 打臉國際拳總

延伸閱讀

巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公

巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公
林郁婷打破沉默談感受 教練鼓勵直球對決

林郁婷打破沉默談感受 教練鼓勵直球對決
巴奧拳擊／林郁婷5：0勝 挺進4強 賽後致意遭對方漠視

巴奧拳擊／林郁婷5：0勝 挺進4強 賽後致意遭對方漠視
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧／女子拳擊銅牌保底 陳念琴：我要的是金牌

巴奧／女子拳擊銅牌保底 陳念琴：我要的是金牌
巴奧／林郁婷性別風暴 國際拳總被指幕後黑手

巴奧／林郁婷性別風暴 國際拳總被指幕後黑手

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄