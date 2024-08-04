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巴奧／三秒未射釀慘案 南韓冷酷女將意外出局

體育新聞組／綜合報導
南韓射擊好手金藝智在女子25公尺手槍資格賽爆冷出局。 (路透)
南韓射擊好手金藝智在女子25公尺手槍資格賽爆冷出局。 (路透)

南韓射擊好手金藝智因比賽時冷酷開槍的神情暴紅，甚至被網友譽為「女版John Wick」。在女子10公尺空氣手槍射下銀牌後，她再度出戰女子25公尺手槍資格賽，不過卻爆冷出局，被南韓媒體稱「慘案」。

網友翻出金藝智在5月世錦賽打破世界紀錄的比賽片段，影片中她身著全黑運動套裝，單手插口袋並全神貫注射擊，冷酷模樣與氣場甚至讓馬斯克（Elon Musk）也留言「她應該去演動作片。」這次她參加女子25公尺手槍項目前對南韓粉絲表示有信心奪金，不過在資格賽卻因為1發致命0分導致資格賽意外落馬。

女子25公尺手槍資格賽分慢射、快射，總分600分，兩項目加總後前8名晉級決賽。金藝智慢射得到290高分，快射項目她也維持高表現，射了24發10分、5發9分，不過在第41次射擊時，她未在規定的3秒時間內射出，最終僅得總分575，排第27位無緣決賽。韓聯社報導引述韓國射擊聯盟人士指出：「快射應該在3秒內射擊，但是金藝智選手錯過了時機，因此被判零分。」

賽後金藝智在社群發文道歉，但她也表明雪恥決心：「我打算參加4年後的洛杉磯奧運，會更加努力，不讓大家失望。」

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