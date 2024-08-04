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巴奧／蛙王覃海洋回來了 中泳隊4×100混合奪銀

中國新聞組／北京4日電
中國隊在巴黎奧運男女4×100米混合泳接力決賽中，以3分37秒55的成績獲得銀牌，並打破亞洲紀錄。右起為楊浚瑄、張雨霏、覃海洋、徐嘉余。（新華社）
中國隊在巴黎奧運男女4×100米混合泳接力決賽中，以3分37秒55的成績獲得銀牌，並打破亞洲紀錄。右起為楊浚瑄、張雨霏、覃海洋、徐嘉余。（新華社）

北京時間8月4日凌晨，2024巴黎奧運游泳比賽男女4×100米混合泳接力決賽，中國隊以3分37秒55破亞洲紀錄獲銀牌。美國隊則破世界紀錄奪金。其中，一度出賽情況不如預期的覃海洋，被媒體評為表現出色，「狀態又回來了」，他說談不上什麽回歸，「我從來沒懷疑過自己實力有問題」，沒有什麽過不去的，「無論發生什麽都要繼續往前走」。

據網易體育報導，該項目的世界紀錄和奧運紀錄均由英國隊保持，他們在東京奧運會上游出了3分37秒58的成績。預賽中，中國隊名單是徐嘉余、唐錢婷、張雨霏、潘展樂，中國隊最終預賽第三晉級決賽，成績是3分42秒26，美國隊和澳洲位列前兩位。

中國隊位列第三道，徐嘉余第一個出場，50米位列第一位，而後美國隊完成反超。第二棒是覃海洋，他和美國隊幾乎是並駕齊驅，只落後0.05秒第二個轉身，最後衝刺完成反超，以第一名完成接棒。第三位張雨霏的蝶泳落後0.04秒，最後100米是楊浚瑄，落後0.12秒位列第二位。

在這場比賽中，「覃海洋狀態回來了」衝上熱搜，在蛙泳這一棒，覃海洋游出58秒51排在預賽所有隊伍蛙泳第一。對此，中新網引述覃海洋表示，「我只是覺得做好自己該做的事情，也從來沒懷疑過自己實力有問題。」這幾天就是好好吃飯和睡覺，在奧運村裡走一走。「沒有什麽過不去的，奧運的經歷放在人生當中只是非常渺小的部分，無論發生什麽都要繼續往前走。」

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