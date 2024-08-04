巴奧／中羽球女雙金包銀 「凡塵組合」大滿貫 陳雨菲女單8強止步

巴黎奧運會羽球女子雙打，中國隊陳清晨(左)與賈一凡的組合獲得金牌。 (中新社)

中國隊在巴黎奧運 再拿下金包銀，羽球 女雙決賽由陳清晨／賈一凡的「凡塵」組合對上劉聖書／譚寧，最終以「凡塵」組合直落二取勝，奪得生涯首面奧運金牌，並達成羽球女雙大滿貫的成就。羽球女子單打同樣上演「中國內戰」，羽球一姐陳雨菲在八強賽對上何冰嬌，最終以2：0敗落，衛冕奧運金牌夢碎。

綜合大公報、澎湃新聞報導，巴黎奧運羽球女雙決賽首局就上演激戰，開局雙方戰成3：3，經過一番拉鋸後，由「凡塵」組合以22：20先下一城。第二局，「凡塵」組合維持首局的良好狀態，一度以10：4領先，劉聖書／譚寧之後找回手感，連得4分追至11：13；但隨後「凡塵」組合連得數分接近賽末點，最終並以21：15取勝，彌補上屆屈居亞軍的遺憾，而這枚金牌也在她們的榮譽簿上補上最希望填補的空白。

此外，陳清晨因在上一屆奧運中頻頻激動喊出不雅的「我操」、「牛逼」、「我去你」備受關注，並引發大量南韓 網友的不滿，南韓羽球協會更是因此向世界羽球聯盟提出投訴，被中國網民封為「臥槽姐」，陳清晨與賈一凡都出生於1997年，兩人的組合常被網友戲稱為「臥槽組合」。

巴黎奧運會羽球女雙決賽，陳清晨(前)與賈一凡奪得金牌。(新華社)

此役陳清晨與賈一凡第一局遭遇逆風，一度被劉聖書與譚寧以16：20領先，但兩人接下來瘋狂追分，22：20逆轉拿下第一局。第二局陳清晨與賈一凡一路領先，以21：15順利拿下，奪得生涯首面奧運金牌。

這場比賽陳清晨賽雖然沒有像之前在場上狂喊「金句」，但還是被轉播鏡頭拍到，她在換場與搭擋賈一凡閒聊忍不住飆了「太牛逼了！」「都16:20，叫我他X冷靜？」她一連串話講完，央視轉播馬上切進廣告。