我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

巴奧／中羽球女雙金包銀 「凡塵組合」大滿貫 陳雨菲女單8強止步

中國新聞組／北京4日電
巴黎奧運會羽球女子雙打，中國隊陳清晨(左)與賈一凡的組合獲得金牌。 (中新社)
巴黎奧運會羽球女子雙打，中國隊陳清晨(左)與賈一凡的組合獲得金牌。 (中新社)

中國隊在巴黎奧運再拿下金包銀，羽球女雙決賽由陳清晨／賈一凡的「凡塵」組合對上劉聖書／譚寧，最終以「凡塵」組合直落二取勝，奪得生涯首面奧運金牌，並達成羽球女雙大滿貫的成就。羽球女子單打同樣上演「中國內戰」，羽球一姐陳雨菲在八強賽對上何冰嬌，最終以2：0敗落，衛冕奧運金牌夢碎。

綜合大公報、澎湃新聞報導，巴黎奧運羽球女雙決賽首局就上演激戰，開局雙方戰成3：3，經過一番拉鋸後，由「凡塵」組合以22：20先下一城。第二局，「凡塵」組合維持首局的良好狀態，一度以10：4領先，劉聖書／譚寧之後找回手感，連得4分追至11：13；但隨後「凡塵」組合連得數分接近賽末點，最終並以21：15取勝，彌補上屆屈居亞軍的遺憾，而這枚金牌也在她們的榮譽簿上補上最希望填補的空白。

此外，陳清晨因在上一屆奧運中頻頻激動喊出不雅的「我操」、「牛逼」、「我去你」備受關注，並引發大量南韓網友的不滿，南韓羽球協會更是因此向世界羽球聯盟提出投訴，被中國網民封為「臥槽姐」，陳清晨與賈一凡都出生於1997年，兩人的組合常被網友戲稱為「臥槽組合」。

巴黎奧運會羽球女雙決賽，陳清晨(前)與賈一凡奪得金牌。(新華社)
巴黎奧運會羽球女雙決賽，陳清晨(前)與賈一凡奪得金牌。(新華社)

此役陳清晨與賈一凡第一局遭遇逆風，一度被劉聖書與譚寧以16：20領先，但兩人接下來瘋狂追分，22：20逆轉拿下第一局。第二局陳清晨與賈一凡一路領先，以21：15順利拿下，奪得生涯首面奧運金牌。

這場比賽陳清晨賽雖然沒有像之前在場上狂喊「金句」，但還是被轉播鏡頭拍到，她在換場與搭擋賈一凡閒聊忍不住飆了「太牛逼了！」「都16:20，叫我他X冷靜？」她一連串話講完，央視轉播馬上切進廣告。

而在羽球女單八強賽，何冰嬌直落兩局淘汰爭取衛冕的隊友陳雨菲，成功躋身四強。

巴黎奧運會羽毛球女子單打八強賽，陳雨菲落敗。(新華社)
巴黎奧運會羽毛球女子單打八強賽，陳雨菲落敗。(新華社)

巴黎奧運熱話題

羽球 巴黎奧運 南韓

上一則

巴奧／2028再戰奧運？拜爾絲：永不說不，但我真的老了

下一則

巴奧／射箭奪牌中斷 雷千瑩渾身傷想休息

延伸閱讀

巴奧羽球／中國隊包攬女雙金銀牌

巴奧羽球／中國隊包攬女雙金銀牌
巴奧／雅思組合羽球混雙奪冠 黃雅瓊被求婚收穫1金1鑽雙重幸福

巴奧／雅思組合羽球混雙奪冠 黃雅瓊被求婚收穫1金1鑽雙重幸福
巴奧／陳夢、孫穎莎乒乓球女單搶金 「中國之壁」樊振東晉決賽

巴奧／陳夢、孫穎莎乒乓球女單搶金 「中國之壁」樊振東晉決賽
巴奧／中華隊麟洋配逆轉 挺進羽球男雙金牌戰

巴奧／中華隊麟洋配逆轉 挺進羽球男雙金牌戰
巴奧／羽球男雙拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

巴奧／羽球男雙拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神
巴奧／8月3日賽程預告 美國男籃對上波多黎各、三組「中國內戰」你幫誰加油？

巴奧／8月3日賽程預告 美國男籃對上波多黎各、三組「中國內戰」你幫誰加油？

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
法國飛魚馬向。美聯社

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

2024-08-03 10:16
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好