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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

巴奧／張博雅女子100公尺資格飆11秒88 台灣28年第一人

特派記者劉肇育／巴黎3日電
「跨欄甜心」張博雅在巴黎奧運田徑女子100公尺預賽淘汰。（新華社）
「跨欄甜心」張博雅在巴黎奧運田徑女子100公尺預賽淘汰。（新華社）

中華隊田徑「跨欄甜心」張博雅昨天進行奧運初體驗，她在巴黎奧運女子100公尺資格賽先跑出11秒99的成績晉級，預賽再將成績提速到11秒88，儘管無緣晉級，但也成為繼1996年的「風速女王」王惠珍後，台灣再一位在奧運跑出12秒內的女子短跑選手。

今年靠著外卡資格取得巴黎奧運門票的張博雅，為了備戰奧運必須轉戰女子100公尺賽事，過去1段時間暫緩主項的欄架訓練，並期待能在奧運舞台上刷新自己100公尺最佳紀錄11秒70。

不過在來到巴黎後，張博雅在訓練時出現左腿肌肉緊繃的狀況，但昨天她仍是先在資格賽跑出11秒99晉級預賽，又在預賽與各國好手競爭下跑出個人本季最佳的11秒88，儘管無緣晉級，但生涯首次奧運表現可圈可點。

這次跨海督軍的教練王國慧表示，張博雅因為腳部不適，不然有機會挑戰11秒60，並認為張博雅在經過奧運洗禮後，心智肯定會成長很多，不會再像去年杭州亞運一樣緊張。

至於張博雅則表示，這次奧運參賽她也把握機會觀察各國好手的熱身與準備狀況，並期待下屆奧運會能在個人主項的女子100公尺跨欄靠著達標或是世界排名取得參賽資格，再度登上奧運殿堂。

中華代表團出賽表 製表／蘇志畬
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