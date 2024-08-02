巴奧／約克維奇、阿爾卡拉斯同闖4強 有望重演溫網對決
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），1日在巴黎奧運網球男子單打賽，雙雙晉級4強。兩人若順利挺過4強賽，本屆巴黎奧運男單金牌戰，將有望再度看到今年溫網冠軍戰的對決戲碼。
37歲的頭號種子、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）1日對決來自希臘的第8種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），約帥以6：3、7：6（7：3）再度勝出，取得賽會4連勝，勇闖4強。
不過，約克維奇1日一度叫起傷停治療右膝。他表示，自己感到疼痛、對剛接受手術修復的右膝感到擔憂。「我擔心現在自己膝蓋的狀況，我無法給你確切的訊息，因為我還沒有。我現在必須去和我的物理治療師，以及比賽的醫務人員一起檢查膝蓋。」
而年僅21歲、首次參加奧運的阿爾卡拉斯，同日則遇到美國好手保羅（Tommy Paul），奪下首盤還算輕鬆，第2盤卻陷入苦戰一度以2比5落後，但他急起直追連拿3局扳平成5比5，雙方又纏鬥進入搶七大戰，阿爾卡拉斯最終仍技高一籌驚險取勝。
約帥下一戰將對決來自義大利的年輕好手穆薩提（Lorenzo Musetti）。過去2人一共交手過7次，由約克維奇對戰6勝1負取得上風，2人在今年溫網4強賽上也有碰頭，最終由喬帥笑到最後。
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