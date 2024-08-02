我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

巴奧／約克維奇、阿爾卡拉斯同闖4強 有望重演溫網對決

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞名將約克維奇（右）1日擊敗希臘好手西西帕斯，闖進男單4強，但他剛動刀的右膝蓋疑似出現狀況，一度叫起傷停治療。（美聯社）
塞爾維亞名將約克維奇（右）1日擊敗希臘好手西西帕斯，闖進男單4強，但他剛動刀的右膝蓋疑似出現狀況，一度叫起傷停治療。（美聯社）

西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），1日在巴黎奧運網球男子單打賽，雙雙晉級4強。兩人若順利挺過4強賽，本屆巴黎奧運男單金牌戰，將有望再度看到今年溫網冠軍戰的對決戲碼。

37歲的頭號種子、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）1日對決來自希臘的第8種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），約帥以6：3、7：6（7：3）再度勝出，取得賽會4連勝，勇闖4強。

不過，約克維奇1日一度叫起傷停治療右膝。他表示，自己感到疼痛、對剛接受手術修復的右膝感到擔憂。「我擔心現在自己膝蓋的狀況，我無法給你確切的訊息，因為我還沒有。我現在必須去和我的物理治療師，以及比賽的醫務人員一起檢查膝蓋。」

而年僅21歲、首次參加奧運的阿爾卡拉斯，同日則遇到美國好手保羅（Tommy Paul），奪下首盤還算輕鬆，第2盤卻陷入苦戰一度以2比5落後，但他急起直追連拿3局扳平成5比5，雙方又纏鬥進入搶七大戰，阿爾卡拉斯最終仍技高一籌驚險取勝。

約帥下一戰將對決來自義大利的年輕好手穆薩提（Lorenzo Musetti）。過去2人一共交手過7次，由約克維奇對戰6勝1負取得上風，2人在今年溫網4強賽上也有碰頭，最終由喬帥笑到最後。

西班牙新星阿爾卡拉斯（左）在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直...
西班牙新星阿爾卡拉斯（左）在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（右），成功晉級4強。（美聯社）
西班牙新星阿爾卡拉斯。（美聯社）
西班牙新星阿爾卡拉斯。（美聯社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 約克維奇 阿爾卡拉斯

上一則

巴奧／男子200公尺仰泳 柯斯奪匈牙利首金

下一則

巴奧／美國女籃拿噓聲進補 擊潰比利時晉8強

延伸閱讀

巴奧／8月1日賽程預告 約克維奇男單8強賽、體操全能拜爾絲、李蘇妮爭第2金

巴奧／8月1日賽程預告 約克維奇男單8強賽、體操全能拜爾絲、李蘇妮爭第2金
巴奧／網球天王對決 納達爾輸給約克維奇 將決定去向

巴奧／網球天王對決 納達爾輸給約克維奇 將決定去向
巴奧網球／傳奇對決 約克維奇拍下納達爾 闖16強

巴奧網球／傳奇對決 約克維奇拍下納達爾 闖16強
巴奧網球／納達爾男單過關 第2輪碰約克維奇上演世仇對決

巴奧網球／納達爾男單過關 第2輪碰約克維奇上演世仇對決
巴奧／贏了約克維奇1局的男人 伊布登輸得慘卻笑得爽

巴奧／贏了約克維奇1局的男人 伊布登輸得慘卻笑得爽
網球／輸給21歲鮮肉 約克維奇：明年再戰溫網

網球／輸給21歲鮮肉 約克維奇：明年再戰溫網

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」