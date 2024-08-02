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巴奧／美男子四人單槳隔64年划金 基弗成首位擊劍3金選手

編譯莊瑞萌／綜合報導
美國男子划船隊獲得四人單槳金牌，圖為美國選手獲勝時擊水慶祝。(歐新社)
美國男子划船隊獲得四人單槳金牌，圖為美國選手獲勝時擊水慶祝。(歐新社)

美國隊暌違64年，在1日舉行的奧運單槳賽事中，再度勇奪男子四人單槳奧運金牌，女子隊則奪得第五名。擊劍選手李‧基弗(Lee Kiefer)則成為拿下三面金牌的美國擊劍運動員。

CBS報導，在1日2024巴黎奧運美國隊驚險奪得男子四人單槳賽金牌，這是美國隊64年來首次在此賽事奪得冠軍。美國隊自從1960年羅馬奧運奪金後，就未曾在男子四人單槳獲得第一名。這項比賽，每隊的船由四名划手掌舵，英國隊一直是這項賽事的衛冕冠軍並被看好會在本屆奧運勝出，但一開始起步時較慢。

由米德(Nick Mead)、貝斯特(Justin Best)、格雷迪(Michael Grady)與科里根(Liam Corrigan)組成的美國隊，在2020年東京奧運同一賽事中，格雷迪當時也是男子四人單槳隊的一員，當時取得成績第五名，其他三名選手則參加了男子八人單槳賽。

男子四人單槳是在馬恩河畔韋爾(Vaires-sur-Marne)的海洋運動場(Nautical Stadium)舉行，美國隊一開始領先，不過，紐西蘭隊一路緊追不捨，最終兩隊在終點衝刺階段上演了一場激烈的追逐，美國隊在最後200公尺衝刺成功奪得金牌。英國隊一開始出發時不順利，但最後仍順利抵達終點。美國隊最終以5:49.03成績贏得金牌，紐西蘭奪得銀牌，英國隊則拿下銅牌。稍早，美國女子四人單槳決賽拿下第五名，荷蘭隊奪得金牌，英國拿下銀牌。

美聯社報導，擊劍選手基弗由於美國隊首度在擊劍拿下冠軍後，成為首位拿下三面金牌的美國擊劍運動員。由兩屆個人金牌得主基弗、銀牌得主史克拉格斯(Lauren Scruggs)、杜布羅維奇(Jacqueline Dubrovich)與溫特勞布(Maia Weintraub)組成的美國隊，在決賽中以45-39險勝義大利。基弗事後說，「這次奧運拿下團體獎牌是我真正的夢想。我認為個人賽牽涉很多因素、動能及運氣，但就團體賽而言，我們每一場比賽都投入一起的努力。」30歲的她還說，「我達成擊劍生涯的目標了。」

史克拉格斯面對的義大利對手埃里戈(Arianna Errigo)後來居上，一度將美國隊八分領先優勢縮小至三分，但這位21歲的年輕選手接下來拿下三分，成功保住勝局。美國隊在本屆巴黎奧運已拿下四枚擊劍獎牌，並首次在同一屆奧運贏得兩枚擊劍金牌以及首度獲得團體賽金牌。

美國女子花劍選手基弗擊敗加拿大對手獲得金牌，圖為她獲勝時比出第一手勢。(歐新社)
美國女子花劍選手基弗擊敗加拿大對手獲得金牌，圖為她獲勝時比出第一手勢。(歐新社)

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