巴奧／無關被踩斷球拍？ 「球王」王楚欽乒乓男單爆冷32強止步

王楚欽於賽事中使用後備球拍，未知敗仗是否與之有關。（路透）

前天在巴黎奧運 混雙金牌賽後受訪時，中國「世界球王」王楚欽的球拍被踩斷。昨天男單第二輪他只能用備用球拍上陣，意外以2：4敗給瑞典 世界排名26的莫雷加（Truls Moregrad），32強就出局，爆男單最大冷門，也創中國乒乓球男單奧運最早出局紀錄。儘管王楚欽說輸球與球拍無關，中國網友還是搜出踩壞王楚欽球拍的外籍女攝影記者，要相關單位給個交代。

綜合報導，王楚欽與孫穎莎組合7月30日擊敗北韓 奪得金牌，賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，一名攝影師踩斷王楚欽放在場邊的球拍，教練肖戰撿起球拍，王楚欽得悉後相當不滿，氣憤地問肖戰「這不能舉報嗎？」並向現場奧組委工作人員投訴，後來又稱自己有點失控。他無奈地說，踩壞球拍的攝影師可能不是故意的，但不應該出現這樣的素質和舉止。

事件令中國球迷十分憤怒，擔心會影響他接下來的單打和男子團體賽的表現。沒想到在翌日，原本於男單被看好奪金的王楚欽，用副拍對戰瑞典「六邊形戰士」莫雷加，全場陷入苦戰，最終爆大冷以總局數2：4敗陣，32強止步。

王楚欽的落敗讓中國網友怒不可遏，把該負責的對象矛頭直指踩斷王楚欽球拍的攝影師，要求奧會給交代，中國代表團也應申訴。體育記者李武軍則指用副板代替主板作賽，王楚欽需要過心理關口，「希望他穩定心態，好好備戰後續的比賽」。

對此，王楚欽說，「主拍壞了不是輸球的理由，兩個拍子都是自己的球拍，手感沒有不同。我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗」。他並表示，「主要是自己沒有發揮好，第一局本來有機會，第五局也追到了九平，但都沒有抓住機會，莫雷高德值得這場勝利」。王楚欽於今屆只剩男子團體賽。

王楚欽在混雙奪金後經歷球拍被踩壞意外，日本去年混雙金牌水谷隼兩度在社群媒體X平台發文，對王楚欽感到同情，稱要適應球拍就像「拉麵湯底重煮」，「和實力相近的選手比賽，要是沒有使用自己的球拍，10000%贏不了」」，並稱王楚欽要在一天之內適應備拍是很困難的。