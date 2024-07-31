我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄

巴奧／美國男籃迎戰南蘇丹不再大意 103：86大勝 提早晉8強

中央社／巴黎31日綜合外電報導
美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為詹姆斯。（新華社）
美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為詹姆斯。（新華社）

美國男籃今天在巴黎奧運C賽預賽，迎戰練習賽時的頑強對手「大黑馬」南蘇丹，美國隊這回不敢大意，首節就取得大幅領先，在詹姆斯全面表現率領下，終場以103：86大勝南蘇丹。

NBA球星組成的美國隊先前在奧運籃球熱身賽中，差點翻盤敗給世界排名第33的南蘇丹，當天雙方在終場前激烈拉鋸，美國隊最後靠著主將詹姆斯（LeBron James）關鍵上籃，讓南蘇丹以100比101飲恨。

美國今天在C組預賽再度對決南蘇丹，不敢再輕敵，首節就取得26比14領先，上半場結束時以55比36維持大幅領先差距。

美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為柯瑞。（新華社）
美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為柯瑞。（新華社）

到了第3節，南蘇丹靠著外圍火力，一度將差距拉近至10分，儘管隨後分數再被拉開，南蘇丹第4節又一度將差距縮短至11分。

但美國靠著詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）等球員進攻端貢獻，終場以103比86大勝南蘇丹。

美國陣中以阿德巴約（Bam Adebayo）18分全隊得分最高，杜蘭特也有14分進帳，三分球2投2中，罰球線9投8中。

此外，美國隊體能勁爆的搖擺人「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）攻下13分，詹姆斯則繳出12分、7籃板、5助攻全能表現。

南蘇丹則以奧莫特（Nuni Omot）全場最高的24分表現最佳，練習賽時表現優異的瓊斯（Carlik Jones）則拿下18分。

美國隊贏得本戰後，在C賽預賽取得2連勝，積分4分已提早取得8強賽資格，同組的塞爾維亞及南蘇丹都是1勝1負，積分3分，波多黎各迄今兩戰皆墨。

本屆奧運男籃項目共12支隊伍參賽，分組預賽分為A、B、C三組，每組4隊，只要分組預賽排名前2的隊伍篤定晉級8強，而剩餘兩個名額則由各組第3名依積分來決定。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 柯瑞 NBA

上一則

巴奧／女足8強出爐 加拿大「挺過扣分」3連勝驚險晉級

下一則

巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

延伸閱讀

巴奧籃球／享受與KD打球時光 柯瑞：不愧是美國隊得分王

巴奧籃球／享受與KD打球時光 柯瑞：不愧是美國隊得分王
巴奧╱「死神」杜蘭特帶隊 男籃夢幻隊大勝塞爾維亞

巴奧╱「死神」杜蘭特帶隊 男籃夢幻隊大勝塞爾維亞
巴奧／美男籃首勝 杜蘭特回歸就飆分 詹姆斯讚嘆：非凡天才

巴奧／美男籃首勝 杜蘭特回歸就飆分 詹姆斯讚嘆：非凡天才
巴奧籃球／杜蘭特3分球5投俱中 率美國26分狂勝塞爾維亞

巴奧籃球／杜蘭特3分球5投俱中 率美國26分狂勝塞爾維亞
巴奧／讚冠軍德國帶來考驗 詹姆斯：真正比賽才正要開始

巴奧／讚冠軍德國帶來考驗 詹姆斯：真正比賽才正要開始
巴奧／NBA球星詹姆斯任美國隊掌旗手 前3次參奧2金1銅

巴奧／NBA球星詹姆斯任美國隊掌旗手 前3次參奧2金1銅

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天