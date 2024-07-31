巴奧／美國男籃迎戰南蘇丹不再大意 103：86大勝 提早晉8強

美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為詹姆斯。（新華社）

美國男籃今天在巴黎奧運 C賽預賽，迎戰練習賽時的頑強對手「大黑馬」南蘇丹，美國隊這回不敢大意，首節就取得大幅領先，在詹姆斯全面表現率領下，終場以103：86大勝南蘇丹。

NBA 球星組成的美國隊先前在奧運籃球熱身賽中，差點翻盤敗給世界排名第33的南蘇丹，當天雙方在終場前激烈拉鋸，美國隊最後靠著主將詹姆斯（LeBron James）關鍵上籃，讓南蘇丹以100比101飲恨。

美國今天在C組預賽再度對決南蘇丹，不敢再輕敵，首節就取得26比14領先，上半場結束時以55比36維持大幅領先差距。

美國男籃以103：86大勝南蘇丹，左為柯瑞。（新華社）

到了第3節，南蘇丹靠著外圍火力，一度將差距拉近至10分，儘管隨後分數再被拉開，南蘇丹第4節又一度將差距縮短至11分。

但美國靠著詹姆斯、柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）等球員進攻端貢獻，終場以103比86大勝南蘇丹。

美國陣中以阿德巴約（Bam Adebayo）18分全隊得分最高，杜蘭特也有14分進帳，三分球2投2中，罰球線9投8中。

此外，美國隊體能勁爆的搖擺人「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）攻下13分，詹姆斯則繳出12分、7籃板、5助攻全能表現。

南蘇丹則以奧莫特（Nuni Omot）全場最高的24分表現最佳，練習賽時表現優異的瓊斯（Carlik Jones）則拿下18分。

美國隊贏得本戰後，在C賽預賽取得2連勝，積分4分已提早取得8強賽資格，同組的塞爾維亞及南蘇丹都是1勝1負，積分3分，波多黎各迄今兩戰皆墨。

本屆奧運男籃項目共12支隊伍參賽，分組預賽分為A、B、C三組，每組4隊，只要分組預賽排名前2的隊伍篤定晉級8強，而剩餘兩個名額則由各組第3名依積分來決定。