巴奧／「莎頭組合」擊敗北韓 奪中國首枚奧運乒乓混雙金牌

中國隊王楚欽（左）和孫穎莎（右）的乒乓混雙組合，30日拿下中國在巴黎奧運的第一面乒乓球金牌。（美聯社）

中國隊乒乓球混雙頭號種子王楚欽與孫穎莎，30日以4:2力克北韓 組合李正植和金琴英，這是中國乒乓球隊在巴黎奧運 會上的首枚金牌，也是中國隊史上首枚混雙奧運金牌。

王楚欽（綽號「大頭」）與孫穎莎的「莎頭組合」，首局便迅速進入狀態連續取分。本屆大黑馬、被稱為「神秘之師」的北韓組合李正植和金琴英大賽經驗略顯不足，頻繁出現低級失誤。中國隊以11:6先聲奪人拿下首局。

第二局開場，慢熱的北韓組合逐漸找回節奏，凶猛的攻勢讓「莎頭組合」頻頻陷入被動防守；北韓組合以11:7贏回一局。王楚欽和孫穎莎在現場觀眾震耳欲聾的吶喊助威下，第三局及時調整狀態，以11:8有驚無險地拿下，北韓隊在第四局以5:11落後。

但面對大比分1:3落後的局面，北韓組合仍展現出極強的心理素質，在第五局以快球頻頻取分，奮起直追，以11:7扳回一城。

中國隊則在第六局進入「收割」模式，王楚欽多次大力回球讓北韓組合陷入艱難防守，最終「莎頭組合」以11:8贏下這局，摘得金牌。

乒乓球是中國傳統強項，新華社報導，在拿下這場勝利後，中國乒乓球隊可望在巴黎拿下五金。

上屆東京奧運 會上，混雙比賽是中國乒乓球隊唯一丟掉金牌的項目，因此巴黎奧運期間，作為中國混雙新組合的王楚欽、孫穎莎，承擔起「收復失地」的重任。

王楚欽坦承，這塊混雙金牌是他最為看重的，也是最希望拿到的，能够一路走到最後並奪得冠軍殊為不易。孫穎莎說，與北韓組合是首次交手，對彼此都是遭遇戰。