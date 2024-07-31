巴奧／女王回歸 拜爾絲的救贖 體操女團奪金

拜爾絲(中)帶領美國女子體操隊光榮奪回2024巴黎奧運團體賽金牌，一掃2020東京奧運的心理障礙，成為本屆賽事全球都關注的焦點。（路透）

美國奧運女子體操隊在體操天后西蒙·拜爾絲 (Simone Biles) 帶領下，30日於巴黎再次奪下團體決賽金牌；一連參加三屆奧運的拜爾絲也在同日累積到八面奧運獎牌，正式超越體操前輩米勒（Shannon Miller），成為美國當今擁有最多奧運獎牌的體操選手。

最多奧運獎牌體操選手

拜爾絲在上屆東京奧運 中途因心理狀態不佳而退賽，美國隊在團體賽僅拿到銀牌，拜爾絲受到不少批評，但也引發大家對運動員心理健康的關注。拜爾絲在巴黎奧運之前曾稱，巴黎對東京奧運參賽者來說，是一次「救贖之旅」。

在大會宣布美國隊奪得冠軍後，拜爾絲（右）擁抱隊友上屆奧運個人體操金牌李蘇妮（右二）。（路透）

這是奧運史上美國女子體操隊拿到的第四面團體金牌，前三次奪金分別是1996年亞特蘭大、2012年倫敦以及2016年里約，里約奧運亦由拜爾絲領軍。自1992年巴塞隆納奧運以來，美國女子體操隊連續32年獲得奧運獎牌。

義大利 隊拿下女子體操團體銀牌，是1928年以來義大利獲得的第一面奧運團體獎牌；巴西隊超越英國隊獲得銅牌，是首次贏得奧運團體獎牌。

若將世界冠軍獎牌算在內，拜爾絲已是史上獲得獎牌最多的體操選手；目前擁有38枚世界獎牌和奧運獎牌，而且數字還在增加中。拜爾絲也是美國奧運金牌最多的體操選手，她在里約奧運獲四金，在里約和東京獲一銀和二銅。

美國女子短跑選手艾莉森·菲利克斯 (Allyson Felix) 是唯一比拜爾絲獲更多奧運獎牌的非游泳項目美國女性運動員，但她的11面獎牌紀錄有可能在巴黎被拜爾絲打破；拜爾絲有資格進入四項個人賽事決賽：全能、跳馬、平衡木和自由體操。

30日團體決賽，美國隊以跳馬拉開序幕，進入高低桿時強勁領先。東京奧運體操女子個人全能金牌得主、苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee)大膽主宰高低桿，獲14.566 分。拜爾絲在自由體操項目中，於音樂天后泰勒絲音樂中翻滾並表演以她名字命名的兩項高超技巧。

在東京奧運獲得女子全能銀牌的美國體操明星崔爾斯（Jordan Chiles）於平衡木項目中摔跤，氣氛一度緊張，但李蘇妮和拜爾絲很快穩住軍心。崔爾斯後來也在自由體操項目中完成自我救贖，在碧昂絲音樂中，展現高空技藝和迷人舞台魅力。

名人觀賽 見證歷史時刻

這場比賽吸引了許多大明星到現場觀賽，包括小威廉絲、妮可基嫚、娜塔莉波曼等，前羅馬尼亞體操金牌好手柯曼妮奇（Nadia Comăneci）也都來見證歷史時刻。

贏得團體決賽金牌後，李蘇妮說：「我們在比賽中玩得很開心，全心投入，做了我們需要做的一切。」拜爾絲分享了團隊賽前儀式，其中包括「與音樂大聲碰撞」。兩位奧運全能冠軍8月1日將首次在個人全能決賽中「同室操戈」，爭奪金牌。