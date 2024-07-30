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巴奧／王冠閎與決賽擦身 創台泳將史上最佳排名

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
王冠閎以1分55秒07準決賽排名第11名，無緣晉級決賽。(奧運採訪團／攝影)
王冠閎以1分55秒07準決賽排名第11名，無緣晉級決賽。(奧運採訪團／攝影)

「台灣蝶王」王冠閎30日在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺準決賽登場，最終他游出1分55秒07的成績，在第一組排名第5名，準決賽總排名第11名，無緣決賽，但仍創下台灣泳將在奧運的最佳排名。

王冠閎在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺預賽登場，被分在第二組出賽的他最終游出1分55秒32的成績，排名分組第3名、預賽第8名，順利挺進到準決賽。

準決賽王冠閎在第一組出場，且隔壁道還是地主選手馬爾尚（Leon Marchand），讓王冠閎可說是飽受壓力，在前100公尺王冠閎雖然都暫居第7名，不過最後100公尺他也開始提速，最終以1分55秒07的成績抵達終點，排名分組第5名。

不過在第二組登場選手前6名成績都在1分55秒內的情況下，王冠閎最終以總排名第11名無緣決賽，至於準決賽則是以匈牙利的世界紀錄與奧運紀錄雙保持人克里斯托弗（Milak Kristof）以1分52秒72表現最佳。

對於無緣成為我國史上第一位闖進奧運決賽的泳將，王冠閎賽後表示，從預賽到準決賽的賽前熱身狀況都蠻好的，但今年奧運無疑是最難比的一屆，準決賽選手成績幾乎都在1分55秒內，「尤其我們這組秒數都差不多，到最後50公尺大家幾乎都沒力了，這次雖然沒有達成目標，覺得蠻可惜的，下屆再來。」

談到過去一段時間因為藥檢風波，奧運能否順利出賽一度打上問號，王冠閎也感謝教練、家人、體育署、國訓中心、台師大與中華奧會主席林鴻道對他的支持，「那時候其實訓練是停擺的，直到確定能參賽後教練也馬上安排移地訓練，重新整頓心情，心情調適算是蠻快的，這都多虧他們的支持與鼓勵，讓我才能再度站在這邊。」

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