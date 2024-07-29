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巴奧／神秘北韓乒乓一路殺 將與中國王楚欽／孫穎莎爭冠

新華社／巴黎29日電
7月29日，李正植／金琴英（左）在比賽中。（新華社）
7月29日，李正植／金琴英（左）在比賽中。（新華社）

巴黎奧運乒乓球賽場，有一對不接受採訪的北韓混雙組合——李正植/金琴英。面對記者，他們不發一言；面對對手，他們「大殺四方」。在先後擊敗日本組合、瑞典組合、香港組合後，這對「黑馬」29日晉級決賽，30日，他們將面對終極對手——中國組合王楚欽／孫穎莎。北韓之師什麼來頭？為何能進混雙決賽？

北韓乒乓球已闊別奧運舞台八年之久，他們一出場就驚豔了所有人。27日，混雙首輪，他們4：1爆冷擊敗了二號種子張本智和/早田希娜。

7月27日，張本智和（左）／早田希娜在比賽結束後離場。（新華社）
7月27日，張本智和（左）／早田希娜在比賽結束後離場。（新華社）

賽後，張本智和難掩頹喪，但他坦承北韓組合打得更好：「不是我們沒打好，我們的球都打出來了。北韓女選手的反手失誤少，給我們帶來了很多困難；還有男選手，他正手拉的球，反手擰的球，質量太高。」

不止張本智和，瑞典組合卡爾伯格/卡爾森也有同感。28日，瑞典人同樣1：4敗在北韓隊拍下。「他們配合太默契了，一看就是搭檔了很久。」卡爾伯格說。

「他們的表現令人嘆服。」卡爾森認為，很難找到應對之策，他們就像憑空冒出，因為他們之前沒打過什麼比賽。

「北韓女選手的球非常刁鑽，第一局就給我們製造了麻煩。有幾個看似簡單的球，我以為很容易處理，但並非如此。她的打法在女選手中不常見，在男選手中幾乎沒有。」卡爾森說。

7月28日，瑞典組合卡爾松（左）／科爾貝里在比賽中。（新華社）
7月28日，瑞典組合卡爾松（左）／科爾貝里在比賽中。（新華社）

三場混雙賽後，北韓組合都沒有接受媒體採訪，他們總是微笑著搖頭，快步離開混合採訪區，身後是所有記者失望的目光。「不了解」成了所有人給他們的標簽。

《朝日新聞》稱，日本隊對北韓組合的認識，僅來自巴黎奧運混雙資格賽，此外沒有任何信息。日本隊教練田勢邦史復盤時也表示，第一局輸得太快，一上來就0：6落後，如果能多堅持幾個回合，應該能更了解他們一些。

早田希娜也坦言：「我沒有感到特別緊張，但由於對他們了解太少，自己有點迷茫，導致總接不住男選手的擊球，更沒有形成有效反擊，所以一直被壓著打。」

通過三場比賽，這對神秘之師漸漸露出真容。

男選手李正植，右手橫板，兩面反膠，主流打法，擅長反手大角度暴撕斜線。女選手金琴英，左手橫板，正手反膠、反手長膠，個子雖然不高，卻有快速移動能力和強大護台能力。

「二人參加國際比賽次數少，鮮有人跟他們交過手，網絡上也少有他們的信息，更別說訓練方式、技戰術特點，再加上他們不接受採訪，更增加了神秘性。」乒乓球國際裁判長、上海交通大學講席教授孫麒麟認為，與其他組合比，北韓組合雖然比賽經驗少，但他們非主流的打法已經讓對手不適應。

「如今混雙賽場，很少有職業運動員用長膠。」孫麒麟解釋說，北韓女選手的球拍，兩面膠皮是兩種不同性能，如果變換正反手使用，會增加擊球威脅性，讓對手回球具有不確定性。

香港隊的黃鎮廷解讀說，長膠是一個特殊打法，它跟反膠有不一樣的節奏，二者的擊球旋轉都不同，尤其在混雙項目上，這麼一個特殊打法會擾亂節奏。「我單打的話還可以調整，但是我們雙打，我跟杜凱琹是兩個右手，就會存在跑位問題。」

「金琴英反手長膠使用嫻熟，刮、抹、磕、擠都可以，她回過去的球，讓對手很難招架，還能給隊友創造進攻機會，再加上她的心態好，比賽中不急不躁，所以失誤也少。」確如孫麒麟所言，賽前，張本智和就發現金琴英膠皮特殊，他賽後也坦承，自己很不適應她反手的膠皮。

日本《讀賣新聞》稱，金琴英的反手長膠給日本隊製造了很大麻煩。面對她旋轉較少的來球，日本組合應對不足，導致回球質量不高，讓李正植屢屢進攻得手，成了北韓組合常見的得分方式。

30日，本屆奧運的乒乓球項目將決出混雙金牌。孫穎莎認為，要做好準備，因為比賽會比之前更困難：「北韓隊是一支意志品質頑強的隊伍，我們之前沒有交手過，雖然我們對參加奧運的組合都有過準備，但比賽更主要的還是一種節奏的轉換。對方有一個是顆粒（打法），這對於我們的調節、銜接是考驗。我們會全力以赴去拚決賽。」

對於長膠顆粒打法，中國隊曾提前做過準備，在成都備戰奧運時，中國女乒專門準備了多位顆粒打法選手做陪練，還請來了老將鄧亞萍，詳細解讀顆粒和防弧打法的精髓。

但專家同時提醒，第一次闖入決賽的北韓組合，可能因緊張發揮失常，也可能因興奮超水平發揮。「他們都是00後，都是第一次參加國際大賽，基本功很扎實，無論是發球、接發球還是相持，都有穩定的發揮，中國隊需時刻保持警惕。」孫麒麟提醒。

就在香港隊3：4敗於北韓組合、無緣決賽後，香港隊主教練劉國棟似乎也找到了打敗北韓組合的「密鑰」。

劉國棟說：「中國隊的能力遠超北韓隊，我覺得戰勝他們沒問題，因為我們已經找到了北韓隊的缺點，女孩接反手長球沒有進攻，他們主要是靠節奏和長膠。我們輸球是因為不太適應，但以中國隊的能力，沒問題。」

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