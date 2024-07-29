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巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒

中新社／巴黎29日電
中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)
中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)

7月29日，中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊，打破近四屆奧運「逢美必輸」的魔咒。

中國隊首發陣容派出刁琳宇、李盈瑩、王媛媛、龔翔宇、朱婷、袁心玥、王夢潔。她們一改有些慢熱的習慣，迅速進入狀態，以高質量的發球限制了美國隊的速度，掌握場上主動，以25：20和25：19連勝兩局。

但第三局開始，中國隊場上出現波動，面對對手的衝擊，一傳穩定性下降，攻防兩端表現均不如人意，被美國隊以25：17和25：20連扳兩局。

中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)
中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)

中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)
中國女排在巴黎奧運女排小組賽中苦戰五局以3：2戰勝衛冕冠軍美國隊。(新華社)

決勝局，中國隊在開局一度落後的不利情況下憑藉李盈瑩和王媛媛的出色發揮扭轉戰局，並拉開比分，以14：11拿到三個賽點。在浪費兩個賽點後，中國隊憑藉朱婷的強力扣殺以15：13鎖定勝局。

官方統計數據顯示，中國隊在進攻、發球、一傳到位率等方面均不如對手，但自身失誤比美國隊少丟了10分。李盈瑩拿下全隊最高的26分，朱婷貢獻全隊第二高17分，龔翔宇和袁心玥分別拿到13分和12分。

賽後，中國女排主教練蔡斌表示，為這場比賽球隊上下做足了應對困難的準備，知道奧運的賽場一定不會輕鬆。最後一局，他也為球隊捏了一把汗，球隊能挺過來很值得肯定。他同時表示，本屆賽事剛剛開始，一場比賽並不能證明太多事情。 

主將朱婷稱，每一場球的輸贏都有它的意義，輸了就要去找一些不足，贏了也要找到繼續努力的方向。今天能贏球可能是在於沒有放棄。

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