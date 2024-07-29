巴奧／羽球女單戴資穎奪首勝 男雙「麟洋配」過2關

台灣羽球一姊戴資穎今年是最後一次參與奧運，她在分組賽首戰擊敗比利時譚蓮妮。（特派記者季相儒／攝影）

今年將在巴黎上演生涯奧運最後一舞的台灣羽球 一姊戴資穎 ，在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮，儘管兩局賽事前段都與對手拉鋸，但最終仍是僅花38分鐘就以21：15、21：14直落二取勝，奧運首戰就開出紅盤。同樣將是最後一次參加奧運的羽球雙打好手李洋，與搭檔王齊麟，在男雙分組賽拿下兩連勝，也穩居該分組龍頭。

預計今年底高掛球拍的戴資穎，今年巴黎奧運 不僅是她生涯第四屆，也將會是最後一屆，在上屆拿下銀牌的情況下，今年戴資穎被寄予厚望。戴資穎分組賽除了與譚蓮妮、泰國名將依瑟儂分在同組外，晉級到四強賽後還可能遭遇世界球后安洗瑩，想要複製奪牌表現，難度將更勝過往。

分組賽首戰，戴資穎展現絕佳抗壓力，前一次出賽已是5月初湯優盃的她，儘管開賽後一度出現慢熱的狀況，導致賽況有點膠著，不過在局中後戴資穎重現刁鑽球路，逐漸拉開差距，最終她也僅花38分鐘就直落二勝出。

戴資穎賽後說：「我覺得狀況算還行，還是可以做得更好一些。」

王齊麟（右）、李洋（左）在分組賽收下二連勝。（記者季相儒／攝影）

男雙分組賽方面，李洋、王齊麟首戰以21：16、21：10擊敗世界排名第七的日本組合保木卓朗與小林優吾，在分組賽第二戰遭遇第二種子的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），最終在苦戰三局後以21：15、19：21、21：15拿下兩連勝，穩居該分組龍頭，只要30日與美國之戰再勝出，就確定能以分組前兩名晉級八強賽。

對於分組賽收下兩連勝，李洋賽後也表示打得是「有驚有險」，「現在就是一人打好一場，看接下來能不能兩個一起好。畢竟現在組數多，變數也更大，尤其是美國隊的Vinson（邱愷翔）這次打了兩項比賽，對於場地適應應該是最好的，所以一切還沒確定前都不算。」

射箭賽場上，中華隊雷千瑩、邱意晴和李彩綺在女子團體賽先擊敗美國隊，但在八強賽以2：6不敵尋求十連后的南韓隊，失去爭取獎牌的機會，雷千瑩說：「有點可惜，個人賽繼續加油。」

至於中華隊拳擊女將吳詩儀則是在女子拳擊60公斤級賽事，爆冷擊敗南韓亞運金牌吳妍智，不僅挺進到16強，還傳出她的八強賽對手奈及利亞奧岡塞米洛爾可能因為違反禁藥規定遭到禁賽。若對手退出奧運賽事，吳詩儀將能直接晉級八強，距離奧運頒獎台僅差最後一勝。