我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

巴奧／羽球女單戴資穎奪首勝 男雙「麟洋配」過2關

特派記者劉肇育／巴黎28日電
台灣羽球一姊戴資穎今年是最後一次參與奧運，她在分組賽首戰擊敗比利時譚蓮妮。（特派記者季相儒／攝影）
台灣羽球一姊戴資穎今年是最後一次參與奧運，她在分組賽首戰擊敗比利時譚蓮妮。（特派記者季相儒／攝影）

今年將在巴黎上演生涯奧運最後一舞的台灣羽球一姊戴資穎，在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮，儘管兩局賽事前段都與對手拉鋸，但最終仍是僅花38分鐘就以21：15、21：14直落二取勝，奧運首戰就開出紅盤。同樣將是最後一次參加奧運的羽球雙打好手李洋，與搭檔王齊麟，在男雙分組賽拿下兩連勝，也穩居該分組龍頭。

預計今年底高掛球拍的戴資穎，今年巴黎奧運不僅是她生涯第四屆，也將會是最後一屆，在上屆拿下銀牌的情況下，今年戴資穎被寄予厚望。戴資穎分組賽除了與譚蓮妮、泰國名將依瑟儂分在同組外，晉級到四強賽後還可能遭遇世界球后安洗瑩，想要複製奪牌表現，難度將更勝過往。

分組賽首戰，戴資穎展現絕佳抗壓力，前一次出賽已是5月初湯優盃的她，儘管開賽後一度出現慢熱的狀況，導致賽況有點膠著，不過在局中後戴資穎重現刁鑽球路，逐漸拉開差距，最終她也僅花38分鐘就直落二勝出。

戴資穎賽後說：「我覺得狀況算還行，還是可以做得更好一些。」

王齊麟（右）、李洋（左）在分組賽收下二連勝。（記者季相儒／攝影）
王齊麟（右）、李洋（左）在分組賽收下二連勝。（記者季相儒／攝影）

男雙分組賽方面，李洋、王齊麟首戰以21：16、21：10擊敗世界排名第七的日本組合保木卓朗與小林優吾，在分組賽第二戰遭遇第二種子的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），最終在苦戰三局後以21：15、19：21、21：15拿下兩連勝，穩居該分組龍頭，只要30日與美國之戰再勝出，就確定能以分組前兩名晉級八強賽。

對於分組賽收下兩連勝，李洋賽後也表示打得是「有驚有險」，「現在就是一人打好一場，看接下來能不能兩個一起好。畢竟現在組數多，變數也更大，尤其是美國隊的Vinson（邱愷翔）這次打了兩項比賽，對於場地適應應該是最好的，所以一切還沒確定前都不算。」

射箭賽場上，中華隊雷千瑩、邱意晴和李彩綺在女子團體賽先擊敗美國隊，但在八強賽以2：6不敵尋求十連后的南韓隊，失去爭取獎牌的機會，雷千瑩說：「有點可惜，個人賽繼續加油。」

至於中華隊拳擊女將吳詩儀則是在女子拳擊60公斤級賽事，爆冷擊敗南韓亞運金牌吳妍智，不僅挺進到16強，還傳出她的八強賽對手奈及利亞奧岡塞米洛爾可能因為違反禁藥規定遭到禁賽。若對手退出奧運賽事，吳詩儀將能直接晉級八強，距離奧運頒獎台僅差最後一勝。

巴黎奧運熱話題

戴資穎 巴黎奧運 羽球

上一則

巴奧╱南韓射箭女隊險勝中國隊 奪得十連冠

下一則

巴奧／中國女籃「打球化妝嗎」引網戰 楊毅：輸了賴我是吧？

延伸閱讀

巴奧／羽球男雙2連勝「麟洋配」不敢大意：小組愈多變數愈多

巴奧／羽球男雙2連勝「麟洋配」不敢大意：小組愈多變數愈多
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
奧運羽球／直落2退墨西哥對手 周天成3度征戰開紅盤

奧運羽球／直落2退墨西哥對手 周天成3度征戰開紅盤
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／羽球37分鐘速勝譚蓮妮 戴資穎最後一舞首戰開胡

巴奧／羽球37分鐘速勝譚蓮妮 戴資穎最後一舞首戰開胡
巴奧／拳擊黃筱雯、射箭混雙雷千瑩 戴宇軒搶8強

巴奧／拳擊黃筱雯、射箭混雙雷千瑩 戴宇軒搶8強

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

2024-07-27 12:02

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普