巴奧╱中國第3金 謝瑜男10米氣手槍逆轉封王

中國男子射擊選手謝瑜28日獲得10米氣手槍冠軍，這是本屆奧運中國代表隊的第三金。(新華社)

中國代表隊28日在巴黎奧運 會比賽再添一金。在射擊項目男子10米氣手槍比賽中，中國選手謝瑜以240.9環的成績逆轉奪冠，中國在這個項目時隔16年重獲冠軍，這也是中國代表隊在本屆奧運會斬獲的第三面金牌。首次出戰奧運會便登上冠軍領獎台，謝瑜坦言過程縱然艱難，結果卻很甜。

綜合新華社報導，28日決賽開始後，謝瑜狀態出色，5槍後排名第二，10槍後排名第三。進入淘汰階段，謝瑜越打越出色，逐漸抹平與領先者的差距。進入獎牌爭奪階段，此前領先的兩名義大利 選手馬爾蒂尼和蒙納先後打出10環以下的低環數，狀態穩定的謝瑜一躍升至第一。最後一槍前，謝瑜領先馬爾蒂尼0.4環，占據優勢。最後一發子彈，馬爾蒂尼率先擊發打出9.5環，謝瑜打出10.0環，最終收獲冠軍。

男子10米氣手槍一直是中國射擊隊的優勢項目，許海峰、王義夫等名將都曾在該項目創造輝煌，但自2008年北京奧運龐偉在家門口奪金後，中國隊一直未能再獲得該項目奧運冠軍。本屆奧運，射擊項目規則有所變化，大部分小項資格賽和決賽不在同一天進行，這給了選手們更大挑戰。

資格賽以第六名晉級決賽的謝瑜說，自己在決賽前經歷了一個狀態調整的過程。「昨天(資格賽後)晚上睡不着很難熬，睡了幾個鐘頭不知道，反正就是感覺剛睡着鬧鐘就響了。」謝瑜賽後說：「過程很艱難，結果很甜。」他表示，最關鍵是自我認知比較到位，對這種很緊張、很慌的情況下的自我調節做得比較好。

今年24歲的謝瑜來自貴州，在參加巴黎奧運前，他曾在2023年射擊世錦賽和2024年射擊世界盃 分站賽拿得冠軍。謝瑜即將出戰混合團體10米氣手槍項目的搭檔姜冉馨，和李雪在27日晚間女子10米氣手槍決賽分別只得第六名和第五名，無緣獎牌。