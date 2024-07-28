巴奧／女子滑板街式賽 日本14歲奪金、15歲拿銀

7月28日，日本選手吉澤戀在比賽中。(新華社)

巴黎奧運 女子滑板街式賽，首度出戰奧運的日本 14歲選手吉澤戀奪金牌、15歲選手赤間凜音奪銀牌

巴黎奧運女子滑板街式賽，國三學生吉澤戀以272.75分奪得金牌。街頭滑板是每位選手進行2次45秒的滑行、5個花式技巧，由分數最高的滑行成績、分數前2高的技巧成績列入總成績，吉澤在進行第4個花式技巧前，分數排名第4，但她在第4個花式技巧拿到最高分96.49分，逆轉勝。

2021年東京奧運 新增滑板項目，女子滑板街式賽由當時日本13歲選手西矢椛奪金，成為日本奧運史上最年輕奪金選手。本屆巴黎奧運，吉澤奪金，成為奧運同項目比賽，日本選手連續兩屆連霸。

7月28日，冠軍日本選手吉澤戀（中）、亞軍日本選手赤間凜音（左）與季軍巴西選手蕾莎·萊亞爾在頒獎儀式上合影。(新華社)

吉澤獲頒金牌後，對媒體表示，從初賽就能以第一名成績過關，情況很順利。手拿金牌的吉澤說，「感受到（金牌的）重量及得到第一名，對於自己能持續努力至今，感覺太好了。」

就讀高一的赤間也是首度出戰奧運，以總分265.95分奪得銀牌。在選手進行2次45秒的滑行後，赤間的成績暫居第一。

第3名是巴西選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal），她在2021年在東京奧運女子滑板街式賽以13歲6個月又22天的年齡奪銀，成為獲得奧運獎牌最年輕的巴西人。

吉澤2009年9月22日生於神奈川縣相模原市，受哥哥的影響，7歲起練習滑板。2021年在日本錦標賽得第5名，2023年12月世界錦標賽得第5名。今年5月在上海舉行的奧運資格系列賽排名第3、6月在匈牙利布達佩斯舉行的奧運資格系列賽勇奪第一，確定參賽巴黎奧運。吉澤身高160公分。