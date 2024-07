巴奧游泳／法國馬向打破飛魚紀錄 400公尺個人混合奪金

22歲的法國游泳選手馬向(Leon Marchand)奪得400公尺個人混合泳金牌,並創下新的奧運 紀錄。

馬向以4:02.95的成績刷新了之前由美國「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)保持的奧運紀錄,這也是他職業生涯中的第一枚奧運金牌。

