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巴奧游泳／華裔簡愛奪金 女子100蝶式美國包下金銀

羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧游泳／法國馬向打破飛魚紀錄 400公尺個人混合奪金

世界新聞網王若馨／即時報導
法國游泳選手馬向(Leon Marchand)奪得400公尺個人混合泳金牌，並創下新的奧運紀錄。(路透)
法國游泳選手馬向(Leon Marchand)奪得400公尺個人混合泳金牌，並創下新的奧運紀錄。(路透)

22歲的法國游泳選手馬向(Leon Marchand)奪得400公尺個人混合泳金牌，並創下新的奧運紀錄。

馬向以4:02.95的成績刷新了之前由美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）保持的奧運紀錄，這也是他職業生涯中的第一枚奧運金牌。

馬向目前就讀亞利桑納州立大學，他的教練鮑勃鮑曼也曾是費爾普斯的教練。

打破費爾普斯紀錄 法小將是他學弟、在美念大學

日本選手松下知之(Tomoyuki Matsushita)獲得銀牌，美國選手佛斯特(Carson Foster)獲得銅牌。上屆奧運金牌得主美國選手卡利斯茲(Chase Kalisz )周日稍早未能晉級決賽。

紐約時報報導，馬向在本屆奧運備受矚目，隨著周日比賽的進行，觀眾的歡呼聲似乎越來越高。每當馬爾尚德在蛙泳比賽中出場時，球迷們都會尖叫，使他越來越向是本屆奧運中的搖滾明星。

巴黎奧運熱話題

奧運 紐約時報 亞利桑納州 日本

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