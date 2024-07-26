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巴奧開幕／大雨澆不息熱情 戴資穎揮旗率中華代表團進場

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
戴資穎掌旗率領我國代表團進場。圖／讀者提供
戴資穎掌旗率領我國代表團進場。圖／讀者提供

巴黎奧運今天凌晨在塞納河畔、巴黎鐵塔前舉行開幕式，儘管在整個儀式過程中天公不作美下起大雨，但中華代表團也在進場的第74艘船中，由我國兩名掌旗手戴資穎、孫振一同賣力揮動會旗，帶領代表團隊職員一同進場，展現我國運動員的熱情。

巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，今年特別將開幕式移至塞納河舉行，也是奧運史上首度在開放場域舉行開幕式，儘管天公不作美，開幕式在當地時間晚間七點開始後卻下起滂薄大雨，在現場沒有任何雨遮的情況下，多數觀眾仍是留在塞納河畔力挺。

今年運動員進場各國代表團也改成搭船游河方式，其中第一個進場的奧運起源國希臘就由NBA公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）掌旗，今年表演活動也透過聖火傳遞方式穿插在各國代表團進場間，包括女神卡卡（Lady Gaga）、席琳狄翁（Celine Dion）也都將相繼登場獻唱。

今年備受矚目的掌旗官還包括了美國詹姆斯、中國大陸馬龍、印度辛德胡等人，至於我國代表團今年掌旗官也不遑多讓，由BWF史上位居世界女單球后位置最久的戴資穎與霹靂舞一哥孫振共同擔任掌旗官，帶領中華代表團在第74艘船時與塔吉克、坦尚尼亞與查德代表團一同進場。

參與這次開幕的中華代表團隊職員，在開幕式當天傍晚就來到會場著裝準備，儘管在運動員進場後會場下起滂薄大雨，但仍不減各國代表團成員以及觀眾的熱情，其中在台灣時間凌晨3點40分，我國也在第74艘船進場後，由戴資穎與孫振也賣力揮動我國會旗，帶領代表團一同進場。

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