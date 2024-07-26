圖輯╱巴奧開幕式 他們復刻鐵達尼號名場面

各國代表團入場，希臘打頭陣。（美聯社） 巴黎奧運會美東時間26日下午2時開幕。 中國體育代表團旗手乒乓球選手馬龍、花式游泳選手馮雨舉起國旗。（美聯社） 中國香港代表團成員撐傘出席巴黎奧運開幕式。(新華社) 美國運動員乘船在塞納河上遊行。(路透) 中華台北運動員在巴黎奧運開幕式上揮舞旗幟。（歐新社） 英國旗手、跳水運動員戴利與賽艇運動員海倫-格洛弗入場時擺出姿勢，致敬經典電影「鐵達尼號」。(路透) 東道主法國代表團在巴黎奧運開幕式揮舞旗幟。(歐新社) 英國首相凱爾·斯塔默（Keir Starmer）穿著藍色夾克在看台上觀看儀式。（路透） 法國總統馬克宏出席巴黎奧運開幕式。（路透） 巴黎奧運開幕式表演描繪古監獄的窗戶附近濃煙滾滾，法國大革命前最後一位法國女王就被關在這裡。(路透) Lady Gaga 在奧運開幕式表演。(美聯社) 塞納河畔的居民，在陽台上觀看巴黎奧運會開幕式。(美聯社) 巴黎奧運熱話題詹皇連2場救了美國隊 名嘴酸「練習賽之王」馬龍、馮雨擔任巴黎奧運旗手 都要衝金牌以色列足球首戰被噓爆 千名警力戒備防衝突整理包》開幕及賽程、本屆亮點、美中台焦點選手一次看 上一則 巴奥直擊／環保奧運安檢不馬虎 媒體環保餐具也遭沒收 下一則 巴奧開幕／大雨澆不息熱情 戴資穎揮旗率中華代表團進場
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