圖輯╱巴奧開幕式 他們復刻鐵達尼號名場面

各國代表團入場，希臘打頭陣。（美聯社）

巴黎奧運會美東時間26日下午2時開幕。 中國體育代表團旗手乒乓球選手馬龍、花式游泳選手馮雨舉起國旗。（美聯社） 中國香港代表團成員撐傘出席巴黎奧運開幕式。(新華社) 美國運動員乘船在塞納河上遊行。(路透) 中華台北運動員在巴黎奧運開幕式上揮舞旗幟。（歐新社） 英國旗手、跳水運動員戴利與賽艇運動員海倫-格洛弗入場時擺出姿勢，致敬經典電影「鐵達尼號」。(路透) 東道主法國代表團在巴黎奧運開幕式揮舞旗幟。(歐新社) 英國首相凱爾·斯塔默（Keir Starmer）穿著藍色夾克在看台上觀看儀式。（路透） 法國總統馬克宏出席巴黎奧運開幕式。（路透） 巴黎奧運開幕式表演描繪古監獄的窗戶附近濃煙滾滾，法國大革命前最後一位法國女王就被關在這裡。(路透) Lady Gaga 在奧運開幕式表演。(美聯社) 塞納河畔的居民，在陽台上觀看巴黎奧運會開幕式。(美聯社)