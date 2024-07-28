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每周一書／絕望者之歌 范斯家族的悲劇與重生

世界新聞網
絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生。
絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生。

再戰白宮的川普宣布副手為暢銷書《絕望者之歌》作者范斯

范斯於2016年出版他的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy，另譯《鄉巴佬輓歌》），描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城(Middletown)成長經歷，著作推出受到全國關注與正面迴響。他書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵，也是了解「川普現象」的必讀本。

幼年家境貧窮的范斯高中畢業即投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役返鄉就讀當地大學，再進入耶魯大學法學院，畢業後加入創投界。范斯成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代，2022年在川普支持下，參選參議員勝出一時成為話題。

《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》透過一個小人物的個人角度，以感人、溫馨的故事闡述美國工人階級面臨的文化危機。儘管已經有大量的報導在警示過去40年來這個階級經歷的困境，但從來沒有一個來自內部的人述說他們真實的故事。在《絕望者之歌》中，JD范斯用他真實的人生來呈現，對一群生下來就注定無法翻身的族群來說，社會、經濟、與階級的墜落究竟是什麼感受。

范斯家族的故事始於二戰後情勢一片大好的美國，他一貧如洗的外祖父母為了逃離貧窮，從肯塔基的阿帕拉契山區移民到俄亥俄州。外祖父在汽車工廠找到工作，讓他們的家庭晉升中產之階，他們的其中一位孫子（就是范斯）甚至成為耶魯法學的畢業生，可謂光耀門楣，達成了「世代向上流動」的夢想。然而，在《絕望者之歌》的家族記事中我們看到，范斯的外祖父母、阿姨、舅舅、姊姊，以及最重要的是他的母親，始終無法適應城市中產階級的生活，並難逃糾纏部分美國城鎮的貧困、家暴、酗酒等等社會問題。在范斯毫不掩飾揭露的家族鬧劇與悲劇當中，是折磨著每一個美國工人階級的惡夢。

《絕望者之歌》的故事悲喜交織，真誠而感人，從書中人物我們可以看到要擺脫階級牢籠究竟要付出多少努力且多麼遙不可及代價。同時也提醒著世人，美國底層社會究竟蘊藏著多少的徬徨、挫折與憤怒，這些都是我們理解川普的勝選所不能忽視的社會背景。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

范斯 川普 俄亥俄州

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