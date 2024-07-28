料理功夫／鮪魚罐頭炒飯

鮭魚炒飯是最普遍且受歡迎的家常炒飯，同樣的概念，換成鮪魚罐頭來做看看，一樣營養好吃，且罐頭隨時唾手可得，更是方便又簡單。

材料：鮪魚罐頭一罐、蛋2個，洋蔥半顆，高麗菜1/4顆、蔥、芹菜、香菜，胡蘿蔔少許、白飯3碗。

調味料：鹽、胡椒、蠔油少許。

作法：

1.洋蔥切丁，高麗菜切細絲，蔥切碎，芹菜、胡蘿蔔切小丁。

2.起油鍋，蛋炒碎，撥到一邊，下洋蔥炒香後，再下高麗菜拌炒，然後放進米飯，加鹽、蠔油、胡椒，最後放進瀝乾後的鮪魚拌炒均勻，起鍋前加入蔥花、芹菜丁、胡蘿蔔丁、香菜，裝飾並且可以增加多重口感。

小叮嚀：

鮪魚罐頭很多種，有水漬（Tuna in Water)和油漬（Tuna in Vegetable Oil)，兩者應無多大差別，都是下鍋前盡量瀝乾而已。





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