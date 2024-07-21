旅遊／深含底蘊 平遙古城淘寶記

山陝一怪 房子半邊蓋。(圖為作者提供)

那天玩到山西省的平遙古城，5點多就吃完晚飯，6點鐘暖陽猶斜掛天際，4月的平遙天乾氣爽，導遊放我們一馬，讓我們四人小團自由行。兩對夫妻腳程不一，想逛街的目的也不一樣，就分道揚鑣各自去找樂子了。

天色明亮，街上仍有許多導遊帶領團隊介紹景點，我們隨興而行，我的雙眼不安分地巡梭著以賣食物為主，也兼有許多其他物業的街市；其中最引我注意的，是最近很夯的「旅拍」，街上很多店面，陳列著不同朝代的服裝，遊人可以租借，化妝師會替遊客化妝，也有攝影團隊幫忙拍攝許多照片留念。古城似乎特別流行這樣的旅拍，遊洛邑古城時見到幾乎滿街，大部分都是穿著漢唐宮裝的女性，平遙古城也不少見。

俗話說「山西陝西一大怪，房子半邊蓋」，指的通常是房子後面翹簷的半邊屋頂，明顯一邊長一邊短，是山西建築的特色。有許多標誌著歷史古建築的斑駁臨街門面，據說都是古民居，參雜在重新翻建過或大事整修過的店面中。二郎廟前雕刻精緻的雙龍柱吸睛養眼，很想進去瞧一瞧，可惜鐵將軍把門，只能看看外觀，卻不識廬山真面目。

走過亮麗翻修過的，座落在南大街的平遙市樓，繞到旁邊的磚砌柱基，密密的圍欄裡，矗立著好幾個石碑，石碑下還有駝碑獸，代表著這些碑有可能曾是某位皇帝頒賜下來。今非昔比，也只能雜堆在無人探視的角落裡。

夜訪古城 一探閻家醋坊

逛累了，8點回到旅館歇息，兩人難得有個空檔聊天。聊到大名鼎鼎的軍閥閻錫山竟然在此也有產業，突然想到：「怎麼看到山西王閻錫山的醋坊，卻過門不入呢？」拉起老爺，又往外跑，二度夜訪古城，專程為藏在深深長巷裡的閻家醋坊奔去。據說當年山西王買下宅子，由其侄子打理，還聽說閻家軍打戰時人手一壺山西醋，有笑話說，「山西老鄉愛吃醋，繳槍繳炮不繳醋葫蘆」，應證這幾天的山西行，餐桌上絕對少不了一瓶醋，山西人的胃，真是無醋不歡。

長巷深藏醋飄香。(圖為作者提供)

這回不但仔細看了一下，山西王閻錫山的侄兒經營、紅燈高掛一長排的醋坊，還品嘗了他們的手工醋，據說可以永遠保質不壞。試喝了兩種，其中的紅棗醋帶點甜味很好喝，也研究了一下醋的製作方法，原來陳醋從選材到能進入我們口中，要經過蒸料、發酵、燻焙、淋醋等，步驟頗為複雜。

特色老宅 歷史故事豐富

深夜11點出頭，先生已微微打鼾，更令失眠 的我無法成眠。大炕床中間的小茶几上擺了幾本書，順手翻看打發時間，突然眼睛一亮，我好像撿漏撿到寶，深夜衝出房門，原來入住的是一家很有歷史故事的房子，明天清晨就得離開走行程，所以即使半夜，我也得去尋寶，一探究竟。

平遙古城的雲錦成公館╱客棧，據說是當地最好的一家，失眠亂翻書，看到資料介紹它有南北兩院，分列大街兩側，我們住的這棟北院比較小，歷史比較短，大約200年。進門有個當年接待客人的大廳，看它飛簷展翅，猜想寓意是希望子孫能鴻鵠大展。廳前有個大水缸，水缸前還有元寶及馱著財富而來的吉祥獸，古樸卻寓意深濃，令人驚喜。過街對門的南院，前身是喬家大院兩兄弟在平遙的豪宅，我得趁還沒睡，到喬家大院參觀一下。

飛簷展翅鴻鵠志。(圖為作者提供) 月亮門貫穿兩進院。(圖為作者提供)

北院的大門有點半鎖，不知情況的我搖晃了幾下，聽見有人問：「你要出去嗎？」原來是服務生在守夜。「是啊，我剛才看了小茶几上的書，才知道原來你們這間旅館，竟是兩、三百年的古蹟 ，我可以到對面南院，看看當年喬家分院嗎？」

「沒問題，阿姨，我陪妳一起過去」，她一路扶著我過街，走上那步步高升連中三元的高階梯，步入南院接待大廳，但見它敞亮中有古宅的深沉醇厚，華麗的燈飾及接待櫃台卻又見新穎大方，氣派非凡，再仔細往上面的屋梁瞧瞧，竟然還有精緻雕刻，古色古香又兼堂皇富麗，不由得自問，「怎麼白天登記入住時沒注意到呢？」

精緻建築 展現錢莊文化

在深夜服務生妹妹及第二天一大早由旅店大掌櫃的帶領講解下，我既參觀了月色下的庭院深深與雕梁畫棟，也了解院落文化許多耐看的深髓含蘊，例如垂花門下的畫匾中為聚寶盆，右邊是琴棋，左邊是書畫，代表主人公不僅看重財富，也注重精神文明；兄弟倆的每進院落以月亮門連通兩邊，既美觀又實用；四進院落的門匾對聯各有含意；高難度精緻典雅的荷花磚雕堪稱一絕；每個院落自成一方天地，而且每間套房前都有不同晉商錢莊的介紹牌，讓入住的客人能了解晉商的錢莊文化。

古城平遙的重中之重，自然是當年晉商的票號、錢莊文化，導遊帶領我們參觀日昇昌票號博物館 。根據介紹牌，日昇昌票號博物館是由中國第一家票號日昇昌、第二家蔚泰厚、第七家日新中總號舊址聯合開闢而成。日昇昌、蔚泰厚舊址展出票號、同期的珍貴實物資料、輔以圖版蠟像、及小場景，復原當年經營活動的原貌。日新中展區通過文字、圖片、圖表、及文獻展示中國票號的發展史。

我們先了解基層學徒的選擇，別小看只是個學徒或練習生，想進票號可也難關重重，除了身家清白，得先經過筆試測文字、口試測智力，還要擔保薦舉人，姑爺舅爺及少爺三種人絕對不用。三年學徒，供吃供住沒薪水，三年之後如果成績好被轉正留用，會補發三年薪水，而且以後每年八十兩薪水，可供全家衣食無憂，比當年縣太爺四十兩薪水還高！以後就可能當跑街或坐掌櫃，慢慢升級。

票號博館 深入地窖金庫

最重要最高職位的當然是大掌櫃，也就是總經理，全票號內外一切人與事都歸他管，還有二掌櫃、三掌櫃、司帳等。大掌櫃很多是外面聘請來的經營管理高手，並非一定由內部做起，任人以賢能清廉為主。當年的大廳、櫃台人員被稱作站櫃或坐掌櫃，都是很有經驗的人，至少要經過三年學徒生涯及其他經歷層層升上，不是一蹴可及的職位。

看了當年建在地下的地窖金庫，在上面的帳房主管核實提款項目後，用籃子垂下到金庫裡，再由下面的司帳人員算好金塊，放入籃中提上來，金庫是由外面反鎖的，下面的人不到換班時間出不來。

院落與票號簡介牌。(圖為作者提供) 地窖金庫。(圖為作者提供)

當年就有分紅及股分的制度，出錢的東家拿銀股，主要的票號職員也能分到頂身股，也稱身股或人力股，主要目的是吸引人才，讓人才不外流。

當年認票不認人。票，是用宣紙寫的，如何防偽？最早用水印，用蒸氣一噴就顯現出來；還要有七個不同人、不同形狀、先後有序印章；第三道防偽是密碼。沒有電腦、人較純樸、通常童叟無欺的時代，大致上也夠緊密了。

看喬家兄弟倆的院落時，「為何喬家在此置產業」的疑問，在看過票號後就知道了，原來喬家在喬致庸時代就已經在此經營過票號。

票號文化凝聚了晉商文化的精隨，有開創拓新的銳氣，完整的經營管理制度，選賢任能的胸懷，在中國金融史上占有重要地位。

看完斑駁古舊的大院街景、山西王的醋坊及雲錦成，至今仍慶幸自己能當機立斷，抓住機會一探究竟，才大有斬獲，圓了我最美的平遙夢，同時仔細參觀日昇昌博物館，才真切了解銀行前身「票號」的來龍去脈，這些都是古城不能遺漏的精華所在。平遙是走訪多座中國古城中，最完美，深含古蘊卻仍生機蓬勃的一座。

梁思成評，平遙是一座古建築博物館，真的當之無愧。我沉醉在深巷大宅及票號匯通天下的歷史裡，這些都是山西文化不容輕忽的精蘊所在。平遙民居處處是寶，座座有文史底蘊；山西票號歷史餘味吸引人，令人回味無窮。