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每周一書／「繁花上海」舊時王謝的起落

世界新聞網
「繁花上海：洋樓的輝煌與滄桑」一書談的是：上海的舊時王謝，上海的歷史人文。
「繁花上海：洋樓的輝煌與滄桑」一書談的是：上海的舊時王謝，上海的歷史人文。

繁花上海：洋樓的輝煌與滄桑」一書談的是：上海的舊時王謝，上海的歷史人文。原書名是「上海洋樓滄桑」，

75棟洋樓的滄桑故事，見證上海百年傳奇；是一幅立體的上海灘百年風情畫，歷史味的文化博覽風景線。

一個河口小鎮，如何演變成國際的通商大埠，上海這個中國近現代史上的傳奇城市，五湖四海，藏龍臥虎，百年來有太多的故事太多的傳奇可述說，而那些一棟棟物是人非的洋樓則仍無聲的傳遞著一些昔時舊訊。

英國古典式、英國文藝復興式、法國古典式、法國大住宅式、巴洛克式、東印度式、哥德式、挪威式、日本式……等各國重要的建築式樣，把她打造成世界建築史上的奇觀勝景，被譽為「萬國建築博覽會」，當代建築大師貝聿銘更把這些建築群視為重要的歷史文化資產。

若說外灘一帶的摩天大樓是上海的「大客廳」，散落在上海西區和中區的洋房別墅便是上海的「起居室」和「後花園」；但是，這些舊時王謝洋樓的主人哪裡去了？他們最後的命運如何？作者宋路霞女士讓他們從歷史中走了出來，訴說闖蕩「十里洋場」、「冒險家樂園」的風雲故事，許多與近現代中國的發展與屈辱、繁榮與沒落、秩序與紊亂息息相關，如盛宣懷、孫中山、宋氏姊妹、馬歇爾、張學良、蔣經國、汪精衛、白崇禧、陳納德等。

上海社會科學院歷史研究所所長熊月之在序言中提到，本書向你敘說的，是發生在老上海洋樓名居中的名人、聞人、奇人的要事、趣事、怪事，裡面有波譎雲詭的政治風雲，有爾虞我詐的商場較量，有纏綿悱惻的愛情故事，也有悲歡離合的人生軌跡。

也提醒讀者的是，本書敘說的故事，不是小說，不是戲說，不是電影電視，不是街談巷議，而是真實存在的歷史。作者於浩如煙海的資料中，爬梳剔抉，整理歸納，去粗取精，去偽存真。特別難能可貴的是，作者根據歷史人物、歷史事件的遺址、遺物、後裔，依循蛛絲馬跡，沿波討源，索隱探微，作了大量的實地訪談，挖掘出許多鮮為人知的生動資料，為再現歷史作出了重要貢獻。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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