人物／從停車場躍冠軍台 24歲台灣賽車手潘羿瑋在美追夢

潘羿瑋身著賽車服蹲在他的賽車旁邊。他微笑著看向鏡頭，他的賽車上面貼有贊助商的標誌和他的車號。（記者張庭瑜／攝影）

在極限運動賽車 領域中，台灣籍選手的身影較少見。但現年24歲的台灣車手潘羿瑋卻憑藉頑強的毅力，在這個充滿挑戰的領域默默耕耘。過去一年中，他在美國多場賽事中屢獲佳績，包括2023年AFM 350 Superstock第三名，以及2024年AFM 350 Superbike第二名等。潘羿瑋期許未來能學有所成，回到台灣培育下一代賽車新秀。

賽道上，24歲的台灣車手潘羿瑋正進行日常練習。他身著專業賽車服，騎乘著他調校精良的賽車，專注地完成一圈又一圈的訓練。（潘羿瑋提供）

潘羿瑋的賽車之路始於20歲。那年他考取了駕照 ，並首次騎上摩托車。他的弟弟作為摩托車愛好者，常常與潘羿瑋觀看各種摩托車賽事，包括頂級的世界摩托車錦標賽 (Grand Prix motorcycle racing, MotoGP)。這些經歷點燃了潘羿瑋對摩托車運動的熱情，他開始全身心地投入到這項運動中。僅僅半年後，潘羿瑋便飛赴美國讀大學，並在求學過程中繼續追尋他的賽車夢想。

在台灣，賽車運動仍是一個相對小眾的領域。無論是訓練資源還是比賽機會，都遠不如歐美等地豐富。但潘羿瑋並沒有被這些客觀條件所限制，而是選擇主動出擊，到全世界最頂尖的舞台上一展身手，以實現自己的賽車夢。

潘羿瑋現就讀於位於好萊塢的Gnomon大學，主修電腦動畫。然而，隨著人工智慧技術的快速發展，電腦合成影像( Computer-generated imagery，CGI）行業面臨著潛在的衝擊。

「現在找工作已經有點困難，因為大家都看到AI 導致裁員潮，整個產業都在發生變化。」潘羿瑋坦言，當他申請學校時，AI還沒有像現在這樣發達，但短短一年內，AI就已經開始取代人力。面對這樣的趨勢，潘羿瑋慶幸自己有經營賽車運動這個興趣。「我覺得AI最難取代的，就是人類的努力 (Human Endeavor)，其中包涵真正的競技。」他堅信，在這個講求人類極限挑戰的領域裡，是無法被AI完全取代的。這個信念更堅定了他在賽車路上前行的決心。

為了兼顧繁重的課業和高強度的賽車訓練，潘羿瑋每周都要投入至少三天、每次六小時的練車時間。在這樣高強度的訓練下，他的單日里程平均可達200圈之多。談到購車成本時，他表示入門級的摩托車售價約為2000~6000元不等，但對許多年輕人來說並非小數目。

潘羿瑋與他的技師Bamm時常討論賽車調校參數；講解時，潘羿瑋都會在一旁認真聆聽，不時點頭或提出自己的見解。他們的眼神中閃爍著對賽車的熱情，言談間流露出多年合作培養出的深厚信任。（潘羿瑋提供）

遇貴人指點 騎術有長足進步

潘羿瑋的賽車訓練歷程大致可分為三個階段。

初到美國時，受限於經濟條件，他只能利用深夜的停車場進行自主訓練。在這樣艱難的條件下，他常常要面對流浪漢的騷擾、骯髒的場地等問題。但憑藉著對賽車的熱愛，他堅持不懈地練習，日復一日地累積基本功。

第二階段的轉捩點在2021年。當時，知名MotoGP車手Maverick Viñales在德州機場看完比賽後，偶遇潘羿瑋並交換了Instagram聯絡方式。之後看到潘羿瑋的訓練影片，因欣賞他的天賦，主動提供賽車指導，並邀請他前往西班牙參加訓練。在西班牙的訓練營中，潘羿瑋遇到了加拿大華裔機車冠軍Rodney Fee，Rodney並主動介紹他的技師，暱稱Bamm的康威(Martin Conway)。Bamm曾培育出多位美國知名車手，更曾在上海協助建設MotoGP賽道。在Bamm的悉心指點下，潘羿瑋的騎術和賽車知識都有了長足的進步。

Bamm表示，這個行業中的台灣人並不多，因此他願幫助潘羿瑋獲勝。

從西班牙訓練返美後，潘羿瑋進入了第三階段的高強度集訓期。他平均單日里程可達200圈。從加州的Buttonwillow賽道到Thunderhill賽道，他馳騁於西岸的各大賽道，透過反覆練習來強化自己的體能和技巧。為了在起跑時能有最佳的表現，潘羿瑋還會特別採用一台65cc的二行程小型賽車，在寬闊無人的停車場上練習起步和過彎。

年僅24歲的台灣車手潘羿瑋，在踏入賽車領域短短幾年內，就在美國賽場上嶄露頭角，收穫了令人矚目的成績。從20歲才首次接觸摩托車，到如今已在各大賽事中斬獲多面獎牌。（潘羿瑋提供）

勤練之餘，潘羿瑋也開始參與美國AFM分站賽事。去年，他在350cc級距中奪下第三名；今年更是接連在uttonwillow和Thunderhill兩大賽道上斬獲佳績：第一回合的350 Superbike組第三名、第三回合的350 Superstock組第三名和Superbike組第二名，以及第四回合的Superstock組第三名和Superbike組第二名。

潘羿瑋認為，在國外比賽除了努力還需要一些運氣，所以他也把台灣的摩托車零件品牌帶到國際讓其他國家的人看到，也是一種責任。談起未來的目標，潘羿瑋表示，他正在全力為2025-2026年的MotoAmerica美國摩托車錦標賽做準備。他也期許自己能夠學有所成，將來回到台灣培育下一代的賽車新秀。