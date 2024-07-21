封面故事／社群媒體助長 傑出人才變多了

EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

拉斯維加斯律師黃笑生說，申請傑出人才的中國人激增，有以下兩個原因：一是中國是一個有14億人口的大國，人口基數大，優秀人才多，申請者也會增加；二為現在社交媒體應用廣泛，人人都有手機，很容易取得這方面的資訊。他說，有的申請者告訴他，他們是透過社群媒體才知道美國有這樣的移民政策。

社群媒體也促使偷渡客增加。他說，在上個世紀八、九十年代，偷渡美國的中國人主要來自福建，其他地方的人很少。現在，透過社群媒體傳播，整個中國都知道了美國有庇護法律，因此現在走線（偷渡的新叫法)來美的中國人來自中國各地。

美國設計這個傑出人才的移民類別最初是吸引諾貝爾獎金獲得者，如愛因斯坦這樣的世界著名科學家來美，所以以前稱之為「愛因斯坦綠卡 」。不過，若是依照這個標準審核人才，符合條件的人真的很少。目前，這個傑出人才的標準降低到獲得國家級獎的人才也行。因此，中國國家級獲獎者也符合標準。

他說，這個類型的移民名額過去根本用不完，因此申請者可以把移民申請(I-140)和調整身分申請(I-485)兩個申請一次遞交，一旦獲得批准，很快就能拿到綠卡，沒有排期。現在，傑出人才申請者多了，審核也嚴格了，排期也有了。

一名女室內設計師請傑出人才，因大小雜誌的編輯對一致推崇，客戶也寫信推薦，她的申請順利獲准。(圖／123RF)

反差變大 來美尋求更好生活

芝加哥 律師王志東說，他當律師30年了，辦理了很多的移民案件。他也發現，有興趣申請美國傑出人才的中國人增加了，如詢問的人多了，案件也增加了。「從芝加哥的申請情況來看，中國的申請者多來自北京、上海等大城市，但來自中國東西南北的申請者都有，而且職業不限。」

他分析，中國申請者的增加有以下幾個原因。總體上講，中國人對移民美國興趣增加了。在前幾年的新冠疫情爆發期間，中國對經濟、社會、文化的控制較長較嚴，而美國很快放鬆管制，社會生活也從疫情中恢復正常，「中美這幾年的反差變大了」。因此，一些中國人開始嚮往美國的自由、美好生活。同時，財務安全、子女教育等也是中國人想移民美國的原因。

其他的移民管道的時間變長了。例如，職業移民的第五類投資移民(EB-5)排期一般需要八至十年，太長了。如果孩子還小，計畫來美讀高中和大學，等個八年十年沒有問題。但如果孩子大了，他們就會放棄了投資移民，尋找其他較快的移民途徑。 「他們若是覺得自己在某一方面比較優秀，就會嘗試這個傑出人才的途徑。」

一些跨國公司高層也轉入這個管道。王志東說，一些中國人被國內公司派到美國分公司工作，這些外派人員持有跨國公司管理人員簽證(L-1)。他們可以申請第一優先的第三類跨國公司高階主管(EB-1C)移民。但是，美國移民局 對這個類別的移民審核較嚴，於是許多人從跨國公司主管轉為申請傑出人才(EB-1A)。

王志東說，傑出人才主要是為科學家、文藝、運動名人提供的移民管道，但也包括商業奇才。例如，有位中國企業家白手起家，短短數年間把公司規模從一家店擴展到幾百家店，還出過專著，接受過記者採訪。「如果具有這樣的條件，他也可以從跨國公司高管轉到傑出人才。」

一名網球運動員申請傑出人才，因有一位網球名人推薦的信上，很快獲批准。(圖／123RF)

快的話 幾個月就能獲得綠卡

過去，申請傑出人才快的話幾個月就能拿到綠卡。於是，許多中國人都在嘗試這條快速移民通道，有些人不夠條件，就設法造假。移民局發現有的申請作假，就審核更加嚴格。例如，對申請者發出補充資料通知(FRE)，試圖阻止一些不夠條件的申請者。結果，傑出人才的批准率下降了。例如，過去是100人申請，90人獲准，批准率為90%。現在是300人申請，150人獲准，核准率為50%。 「這也嚇走了一些申請者。」

王志東說，美國的華人社區主要分布在西岸的洛杉磯和舊金山及東岸的紐約市。美國華人律師約有幾千人，主要分布在東西兩岸。洛杉磯和舊金山有上千人，紐約市也有近千人，中部的芝加哥有數十人，其他的分布在廣大的中小城市。 「芝加哥的律師是撿東西兩岸剩下的客戶。」他透露，他的律師事務所共有八位律師，是當地最大的華人律師事務所，辦理的案件也是最多的。

申請傑出人才需要提供傑出的證據，但有的職業比較容易證明，而有的職業不容易證明。例如，電影業有演員、導演、製片、音響等職業。演員、導演都很容易證明，但音響師不容易證明。「有的音響師申請傑出人才，只要有證據，也能獲准。」

王志東經手了許多移民案件，感覺申請傑出人才能否成功很難說。有的申請者看起來不怎麼樣，但很快就獲准。而有的案件內容很強，但是申請起來並不順利，被移民官要求補充資料，反覆折騰。

他說，有的申請未獲批准，有許多原因。例如，申請者在中國國防七子的大學裡讀過書，在中科院分出來的公司工作過，做的產品為「軍民兩用」。他們在移民申請(I-140)階段獲准了，但是去廣州領事館面談時過不了，或者在美國的調整身分(I-485)時批不下來。

能否獲准 與移民官理解有關

邱惠月律師說，由於不同的移民官對移民法的理解不同，因此不同移民官裁量的結果也不一樣，審批的結果時常令人感到意外。他印象比較深刻有下面幾個案件。「他們的案件不是很強，卻順利獲得批准。」

一位是加拿大的女室內設計師。他說，學習室內設計的人較多，故顯得稀鬆平常。「我看過履歷資料後，覺得她不夠條件。」後來，設計師拿來一些美國室內裝潢和精緻生活類型雜誌對她設計成果的報導。「她雖然沒有出眾的學歷，也沒有獲得過設計大獎，但是照片看起來高端大氣上檔次。」大小雜誌的編輯對她的設計風格一致推崇，加上她的客戶非富即貴，也寫信推薦。因此，她的申請順利獲准。

一名華爾街的金融分析師要申請傑出人才。他說，他接到這個案件時有點猶豫，因為申請者剛從博士班畢業，只是一名技術人才，很難和傑出人才聯想到一起，但他的申請也獲准了。他事後總結認為申請者的兩個條件很硬：一是他中學時參加過國際奧林匹克數學競賽，拿過銀牌；二是他在美國讀金融學博士時，師從一位橫跨學界和商界大名鼎鼎的美國導師，導師對他有很多提攜。

他也幫助一名曾經的網球運動員申請到傑出人才。這名運動員早已過了職業巔峰，沒有職業積分，不再參加職業網球比賽，而是改任教練。

他的申請提交後，移民局來信要求提供補充資料，問他是否培養出有名的運動員。剛好，在他工作的皇后區長島市的網球中心，有一位有名的紐約網球名人常來練球。這位名人脾氣大，在球場上經常摔拍子，但和這位申請者很談得來，每次這位網球名人過來都指明要他陪練。「於是，他向這位名人請求推薦信，後者爽快地在推薦信上簽名。」移民局也很快就批准了他的申請。