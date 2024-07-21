我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

料理功夫／微波爐烤花生

林幸玉

材料：

帶皮花生1磅、粗鹽1大匙、白胡椒粉1小匙、味精少許、4根蔥綠色部位切細段備用。

做法：

1.花生放入大漏斗，在水龍頭下沖洗乾淨，放入大盆內加入粗鹽、白胡椒粉、味精一起攪拌均勻，醃6小時入味。

2.花生平鋪在微波爐的玻璃轉盤，平均鋪平中間留個空檔，不然中間的花生會烤焦。

3.先用5分鐘高溫烤，時間到後打開爐門讓熱氣消失，再等待全部冷卻。

4.第二次把青蔥鋪在花生上一起烤3分鐘，同樣把爐門打開再待冷卻。

5.第三次烤3分鐘，冷卻後試吃如不脆，再烤3分鐘；試吃有脆脆的蔥香味就已經烤好了。

小叮嚀：

我的微波爐高熱度是1200瓦，如果是1100瓦的微波爐，可以多烤一次試試（一次3分鐘）。

每次烤後要等花生全部冷卻才能知道花生脆不脆。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

高溫

上一則

料理功夫／糯米糰子

下一則

料理功夫／涼夏繽紛派對小點

延伸閱讀

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
料理功夫／眷村味 老醋花生

料理功夫／眷村味 老醋花生
料理動手做／鹹甜都好 就愛喝湯

料理動手做／鹹甜都好 就愛喝湯

熱門新聞

2024年第1季創造的401(k)百萬富翁數量達到歷史最高。(圖／123RF)

理財百科／想當401(k)百萬富翁？要有耐心

2024-07-14 02:16
暴風山脊是觀賞國家公園內高山群峰的景點。（李逸萍提供）

封面故事／重遊奧林匹克國家公園 世界最安靜祕境

2024-07-14 02:30
洛神花茶。(本報資料照片)

養生／103歲「牙買加奶奶」長壽祕訣：愛自己

2024-07-14 10:50
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(取自Olivia Munn Instagram)

美國現象／中壯年罹癌 為何人數猛升

2024-07-14 02:21

封面故事／夏季公路旅行 通行費詐騙跟著來

2024-07-14 14:00
燕麥奶。(圖／123RF)

養生／華人醫師推5種飲料 有益心臟

2024-07-14 02:06

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死