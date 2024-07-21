料理功夫／微波爐烤花生

材料：

帶皮花生1磅、粗鹽1大匙、白胡椒粉1小匙、味精少許、4根蔥綠色部位切細段備用。

做法：

1.花生放入大漏斗，在水龍頭下沖洗乾淨，放入大盆內加入粗鹽、白胡椒粉、味精一起攪拌均勻，醃6小時入味。

2.花生平鋪在微波爐的玻璃轉盤，平均鋪平中間留個空檔，不然中間的花生會烤焦。

3.先用5分鐘高溫 烤，時間到後打開爐門讓熱氣消失，再等待全部冷卻。

4.第二次把青蔥鋪在花生上一起烤3分鐘，同樣把爐門打開再待冷卻。

5.第三次烤3分鐘，冷卻後試吃如不脆，再烤3分鐘；試吃有脆脆的蔥香味就已經烤好了。

小叮嚀：

我的微波爐高熱度是1200瓦，如果是1100瓦的微波爐，可以多烤一次試試（一次3分鐘）。

每次烤後要等花生全部冷卻才能知道花生脆不脆。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。