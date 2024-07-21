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料理功夫／韓式涼拌小黃瓜

劉若華

相信辛辣甘甜又爽脆開胃的「韓式涼拌小黃瓜」大家都不陌生。由於是涼拌小菜，除了免開火，作法也非常簡易，感興趣者不妨試著自己醃製，在熱天裡又多了一項提振食慾的小菜，不僅開了胃，亦可減輕在酷熱季節容易出現的倦怠感。

材料：

小黃瓜10條、鹽適量、蒜4瓣、韓國粗辣椒粉1大匙、韓國辣椒醬1大匙、無添加糖蘋果泥(No Sugar Added Applesauce)1罐、糖2茶匙、味精少許、麻油2大匙。

作法：

1.將小黃瓜切除頭尾，以大菜刀的刀面稍微拍裂，再逐一切成約1公分的厚片，置入調理盆，撒入鹽，戴上手套抓拌均勻，靜置一旁約半小時，接著以少量的飲用水稍微沖去鹽水，瀝乾後嚐試味道，若太淡，再加鹽。

2.大蒜瓣脫膜後切成細末，撒入調理盆。

3.加入韓國辣椒粉、韓國辣椒醬、蘋果泥、糖、味精和麻油，再次戴上手套將所有材料充分拌勻。

4.將調理盆覆蓋，移入冰箱冷藏至入味。

小叮嚀：

1.可以選用真空包裝的溫室黃瓜或美式泡菜黃瓜(Pickle Cucumber)代替小黃瓜。

2.雖然將小黃瓜切成厚片，因已事先拍裂，故拌入調味料後，入味不會太費時，但成品卻仍能保持爽脆的口感。

3.若是選用有添加糖的蘋果泥，材料中2茶匙的糖則可省略，或僅另外加入少許的糖。

4.可以加入些許切成段的韭菜和撒些熟白芝麻粒，成為進階版的韓式涼拌黃瓜。


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