料理功夫／韓式涼拌小黃瓜

相信辛辣甘甜又爽脆開胃的「韓式涼拌小黃瓜」大家都不陌生。由於是涼拌小菜，除了免開火，作法也非常簡易，感興趣者不妨試著自己醃製，在熱天裡又多了一項提振食慾的小菜，不僅開了胃，亦可減輕在酷熱季節容易出現的倦怠感。

材料：

小黃瓜10條、鹽適量、蒜4瓣、韓國粗辣椒粉1大匙、韓國辣椒醬1大匙、無添加糖蘋果泥(No Sugar Added Applesauce)1罐、糖2茶匙、味精少許、麻油2大匙。

作法：

1.將小黃瓜切除頭尾，以大菜刀的刀面稍微拍裂，再逐一切成約1公分的厚片，置入調理盆，撒入鹽，戴上手套抓拌均勻，靜置一旁約半小時，接著以少量的飲用水稍微沖去鹽水，瀝乾後嚐試味道，若太淡，再加鹽。

2.大蒜瓣脫膜後切成細末，撒入調理盆。

3.加入韓國辣椒粉、韓國辣椒醬、蘋果泥、糖、味精和麻油，再次戴上手套將所有材料充分拌勻。

4.將調理盆覆蓋，移入冰箱冷藏至入味。

小叮嚀：

1.可以選用真空包裝的溫室黃瓜或美式泡菜黃瓜(Pickle Cucumber)代替小黃瓜。

2.雖然將小黃瓜切成厚片，因已事先拍裂，故拌入調味料後，入味不會太費時，但成品卻仍能保持爽脆的口感。

3.若是選用有添加糖的蘋果泥，材料中2茶匙的糖則可省略，或僅另外加入少許的糖。

4.可以加入些許切成段的韭菜和撒些熟白芝麻粒，成為進階版的韓式涼拌黃瓜。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。