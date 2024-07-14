養生／哈佛營養師5種早餐菜單 有助專心

來杯鮮綠的果菜汁，一天所需的纖維和葉酸就大致足夠了。(圖／123RF)

早餐的要點是，頭腦要有充分的營養，讓我們可以專心工作或讀書，且精力充沛一整天。 哈佛營養師奈杜（Uma Naidoo）建議起床後先喝杯開水，然後從五種營養早餐選擇：

起亞子布丁（chia pudding）

這道早餐提供大量纖維，活化腸道菌群，減低發炎，溝通腸道與大腦，製造有益心情的神經傳導物質。起亞子富含奧美加-3脂肪酸，對防止腦部發炎很有效，又可減低壓力，提振精神，保持良好的認知與記憶能力。

身兼廚師的奈杜博士說，前晚就可先做好：三大匙起亞子、一杯椰奶（或其他合你口味的無糖奶）、一點蜂蜜、少許肉桂粉和海鹽，攪拌均勻。吃的時候，可以加點堅果、漿果和/或椰肉片。

炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋（frittata）

早餐少不了蛋的人，可考慮炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋。蛋所含的優質脂肪、蛋白質和維他命都是腦部健康不可少的營養。蛋黃有豐富的維他命D和血清素，這是維持神經傳導物質之間的平衡，調整心情不可缺少的要素。

奈杜建議，盡量選購走地雞、野放雞生的蛋，品質較高，營養最好。

炒豆腐

豆腐含有豐富的色氨酸（tryptophan）和大豆異黃酮（soy isoflavones，植物雌激素），這些都是減低憂鬱症 的重要養分。奈杜說，她個人喜好加點薑黃粉、黑胡椒、海鹽。

果菜汁

早餐來杯鮮綠的果菜汁，一天所需的纖維和葉酸，大致就夠了。

葉酸的作用是製造腦部的神經傳導物質，葉酸不足是好幾樣心理疾病，包括憂鬱症的罪魁禍首，反之，葉酸充足有改善心情之效。

你喜歡的綠葉菜如波菜、當令的漿果、蛋白粉（喜歡濃稠一點的話，換成涼拌豆腐也行）、大麻 子或杏仁奶油，全部一起用果菜機打碎後，裝杯帶走，邊走邊喝，精氣十足。

薑黃拿鐵