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星座／7月14日至20日 金牛座濃情蜜意 天蠍座預見驚喜

科技紫微網

牡羊座

 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

金牛座

  4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙子座

 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

獅子座

  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座

 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天秤座

 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天蠍座

  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

射手座

 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

摩羯座

 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：森林綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：日光黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

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